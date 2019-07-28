طبيب البوابة: أسباب ضعف الجهاز المناعي

هناك العديد من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ضعف وظائف الجهاز المناعي، مما يجعله غير قادر على أداء وظيفته بشكل طبيعي، منها:

قلة النوم

يؤدي السهر إلى ضعف إفراز بعض الهرمونات الكيمائية مثل مركبات سيتوكينات، التي تساعد الجهاز المناعي في مكافحة الأمراض والحد من انتشار الجراثيم في الجسم.

كثرة تناول المضادات الحيوية

تتسبب في إضعاف الجهاز المناعي ونقص وظائفه. كما تتسبب في قتل وتدمير البكتريا النافعة التي تساهم في وقاية الجسم من التعرض للإصابة بالأمراض.

الضغوط النفسية

القلق والتوتر الشديد والشعور بالارتباك يؤدي إلى نقص كفاءة الجهاز المناعي وضعف وظائفه.

كثرة التدخين

تضعف مكونات الجهاز المناعي وتدمر كريات الدم البيضاء التي تقوم بطرد الجراثيم والبكتيريا خارج الجسم.

النظام الغذائي السيئ

يتسبب في ضعف الجهاز المناعي. لأن تناول الأطعمة الدسمة وغير الصحية، تتسبب في الإصابة بالسمنة والبدانة المفرطة، مما يعمل على اختلال توازن المواد الكيميائية والهرمونات في الجسم، وهذا يؤثر بشكل سلبي على الجهاز المناعي.