طبيب البوابة: أعراض اضطراب الغدة الدرقية عند الأطفال الغدة الدرقية هي غدة صغيرة تقع في مقدمة العنق. ينتج الهرمونات التي تساعد في نمو المخ ونمو الأطفال ، بينما يلعب أيضًا دورًا مهمًا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي لدى البالغين. بعد قولي هذا ، فإن أي تناقضات في الغدة الدرقية يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات. في كثير من الأحيان ، يتم تجاهل مشاكل الغدة الدرقية عند الأطفال ، لأنه من السهل الخلط بين الأعراض والحالات الأخرى. على الرغم من أن معظم اضطرابات الغدة الدرقية تحدث عند البالغين ، يمكن للأطفال الصغار أيضًا تطويرها.

طبيب البوابة: أعراض اضطراب الغدة الدرقية عند الأطفال

قصور الغدة الدرقية مقابل فرط نشاط الغدة الدرقية

يعتبر قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية من أكثر أمراض الغدة الدرقية شيوعًا. يقال أن قصور الغدة الدرقية أكثر شيوعًا من فرط نشاط الغدة الدرقية. يحدث قصور الغدة الدرقية عندما تكون الغدة الدرقية أقل تفاعلاً ، مما يعني أنها تنتج كميات أقل من هرمونات الغدة الدرقية. الحالة التي يُرجح أن تسبب هذا الاضطراب هي التهاب الغدة الدرقية في هاسيموتو ، والذي يكون عادةً وراثيًا ويسري في العائلة. يقال إن قصور الغدة الدرقية الخلقي هو أكثر مشاكل الغدة الدرقية شيوعًا عند الأطفال حديثي الولادة. يمكن لطفلك أيضًا أن يصاب بقصور الغدة الدرقية المكتسب والذي يصيب غالبًا في سن المراهقة ولكن يمكن أن يحدث في أي عمر. يختلف فرط نشاط الغدة الدرقية عن قصور الغدة الدرقية. يحدث عندما تكون الغدد الدرقية مفرطة النشاط وتنتج هرمونات أكثر من اللازم. يُقال إن واحدًا من كل 10000 طفل يصاب بهذه الحالة ، وهذا هو سبب ندرة حدوثها.

أعراض قصور الغدة الدرقية

تشمل بعض الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية عند الأطفال: التعب ونقص الطاقة - الإمساك - جفاف الجلد الخشن - انخفاض معدل النمو - الشعور بالبرد - وجع العضلات - تأخر البلوغ - الكدمات المتكررة.

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية

تشمل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية: زيادة معدل النمو - صعوبة في التركيز - الشعور بالحرارة أو تسارع ضربات القلب - زيادة الشهية مع فقدان الوزن - مشاكل النوم - ارتعاش اليدين - ضعف العضلات – الإسهال.

طبيب البوابة: أعراض اضطراب الغدة الدرقية عند الأطفال

التشخيص

في حالة إصابة طفلك بأي من أعراض مرض الغدة الدرقية ، فمن الأفضل زيارة طبيب الأطفال. قد تكون هناك حاجة إلى اختبارات معينة للتحقق من مستويات الغدة الدرقية لدى الأطفال. يمكن أن يساعد اختبار الدم البسيط في تحديده. إذا تم تشخيص إصابة طفلك بمشكلة في الغدة الدرقية ، فيمكنك استشارة أخصائي الغدد الصماء فيما يتعلق بخطة العلاج.

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