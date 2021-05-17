طبيب البوابة: أعراض الأكزيما عند الأطفال وطرق علاجها

من المهم معرفة أن الأكزيما ليست مرضًا مُعديًا ينتقل بالعدوى، ولم يُعطي الطب إجابات واضحة حول أسباب مرض التهاب الجلد التأتبي أو ما يُعرف بالأكزيما حتى الآن....

لكن الاعتقاد السائد حاليًا هو أن مرض الأكزيما سببه مجموعة من العوامل مُشتركة....

أسباب ظهور الاكزيما:

عوامل وراثية، الأكزيما تمتد في العائلات وتنتقل بالوراثة.

خلل في النظام المناعي للجسم.

عوامل بيئية.

عيب خُلقي في الجلد يسمح للبكتيريا بالدخول للجسم وخروج المواد المرطبة الطبيعية الخاصة بالجلد خارجه.

أي مؤثرات أو عوامل خارجية يصبح الجلد على أثرها أكثر تحسسًا.

عُمر الأم عند الولادة: الأطفال الذين يولدون من أمهات ذوي أعمار مرتفعة أكثر عُرضة للإصابة بالأكزيما من غيرهم.

الأطفال الذين يعيشون في مناطق ذات نسبة تلوث عالية أو في المناطق الباردة أكثر عرضة للإصابة.

الأعراض عند الرُضع دون سن الثانية :

يظهر الطفح بشكل شائع على فروة الرأس والخدين. عادةً ما تنفجر حُبوب الطفح قبل تسرب السوائل من داخلها. قد يُسبب الطفح حكة شديدة ومزعجة مما قد يؤثر على نوم الطفل، الاحتكاك المستمر والخدش قد يؤديان للإصابة بالتهابات جلدية مختلفة.

الأعراض عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين حتى سن البلوغ:

يظهر الطفح عادةً خلف المرفقين أو الركبتين، وتكون شائعة أيضًا في العنق والمعصمين والكاحلين والثنيات بين الأرداف والساقين. بمرور الوقت تُصبح البشرة مليئة بالحُفر والندوب.

علاج مرض الأكزيما

لا يوجد علاج للأكزيما، تهدف العلاجات فقط إلى شفاء الجلد المُصاب ومنع تفشي الأعراض، تختلف الخطة العلاجية من شخص لآخر اعتمادًا على عُمر الفرد وأعراضه وحالته الصحية الحالية، هناك أشخاص تختفي أعراض الأكزيما لديهم بمرور الوقت وآخرون تستمر الأعراض بالظهور مدى الحياة، سيتم التحدث عن الرعاية المنزلية والرعاية الطبية لمرضى الأكزيما:

الرعاية المنزلية الاستحمام بالماء الفاتر.

استخدام المرطب الخاص بالبشرة بعد الاستحمام مباشرة، لمنع البشرة من خسارة وفقدان مواد الترطيب الطبيعية وخروجها من المسامات المفتوحة في الجلد بعد الاستحمام.

استخدام الترطيب بشكل يومي.

ارتداء الأقمشة القطنية والأقمشة الناعمة، وتجنب الملابس الضيقة والأقمشة ذات الألياف الخشنة.

عدم فرك الجلد بعد الاستحمام، والاكتفاء بتجفيفه بلطف وترطيبه.

تجنب التغييرات السريعة في درجات الحرارة، والأنشطة المسببة للعرق.

الحفاظ على الأظافر قصيرة ومقلمة لمنع الخدش وإلحاق الضرر بالجلد عند الحك.

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