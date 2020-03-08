طبيب البوابة: أعراض الإصابة بجرثومة المعدة

جرثومة المعدة هي المسبب الرئيسي لقرحة المعدة، وهي عبارة عن بكتيريا ذات شكل حلزوني ملتوي. تعيش هذه الجرثومة في المعدة، ويمكن أن تظل فيها لسنوات عديدة دون أن يكتشف المصاب وجودها وهي تسبب له العديد من الأمراض.

جرثومة المعدة خطيرة جداً حيث أن تواجدها في المعدة يسبب التهابات متكررة. كما أنها تسبب قرحة المعدة وتهيج في القولون ولها قدرة كبيرة على تدمير الأمعاء الدقيقة. إضافة إلى ذلك، تعد هذه الجرثومة سببًا رئيسيًا في صعوبة الهضم الجيد، وعدم الاستفادة من بعض الفيتامينات والعناصر التي تدخل إلى الجسم. كما أن وجود هذه الجرثومة في المعدة لسنوات طويلة قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان المعدة أو القولون. وهذه الجرثومة شائعة الانتشار وتصيب الكثير من الأشخاص حول العالم. فهي تصيب ما يزيد عن 40% من سكان العالم. وسنقدم لكِ عزيزتي في هذا المقال أهم أعراض جرثومة المعدة للتعرف عليها، والإسراع لعلاجها حتى لا تسبب أي مضاعفات.

ألم البطن

عندما يُصاب الشخص بجرثومة المعدة، يشعر بآلام دائمة في البطن سواء كانت البطن فارغة أو ممتلئة. فعندما تكون البطن فارغة يشعر المريض بألم يشبه المغص في الثلث العلوي من المعدة. وقد تكون هذه الآلام بسيطة أو شديدة وغير محتملة عند تطور الحالة. وعندما تكون البطن مملوءة بالطعام يشعر المريض بالتعب أيضًا وبألم في المعدة يصاحبها غازات وانتفاخ شديد في البطن، حتى إذا كان المريض يتناول الوجبات الخفيفة.

فقدان الوزن

يفقد المريض المصاب ببكتريا المعدة، الوزن بصورة ملحوظة كما أن شهيته للطعام تصبح أقل. فيشعر المريض بعدم الرغبة في تناول أي نوع من الأطعمة، ويفقد شهيته بصورة ملحوظة حتى تجاه الأطعمة التي كان يُقبل على تناولها بشهية من قبل. وتلعب آلام المعدة التي يشعر بها المصاب بشكل دائم دورًا كبيرًا في الشعور بعدم الرغبة في تناول الطعام.

الخمول والإرهاق

تُعد مظاهر الخمول والإرهاق من أبرز العلامات التي يشعر بها المصاب بجرثومة المعدة. فيشعر المريض بالتعب والإرهاق الدائم وعدم القدرة على ممارسة أي نشاط. كما يشعر المريض برغبة شديدة في النوم لفترات طويلة. والسبب الرئيسي في الشعور بالتعب والإرهاق، هو عدم هضم الطعام في معدة المصاب بشكل جيد، وعدم خروج الفضلات من الجسم. مما يؤدي إلى زيادة السموم في الجسم بشكل كبير. كما أن جرثومة المعدة تسبب عدم امتصاص المعادن والفيتامينات بشكل جيد في الجسم، مما يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم، وهو ما يسبب أيضًا الشعور بالكسل والإرهاق.

الانتفاخ والحموضة والقيء

يشعر مريض جرثومة المعدة بانتفاخ بشكل دائم سواء كانت معدته ممتلئة أو فارغة، وسواء تناول طعامًا خفيفًا أو طعامًا دسمًا. ولكن، يزيد الشعور بالانتفاخ وتزيد الغازات عندما يترك المريض المعدة فارغة لوقت طويل، أو عند تناول المريض الطعام الدسم. كذلك، يشعر المريض بالحموضة وتختلف الحموضة التي يشعر بها مريض جرثومة المعدة عن الحموضة العادية. فالسبب الرئيسي للشعور بالحموضة يكون في الغالب بسبب تناول الأطعمة المقلية أو التي تحتوي على الكثير من الزيوت. ولكن، في حالة الإصابة بجرثومة المعدة، يشعر المريض بحموضة شديدة للغاية دون تناول أطعمة دسمة. ويشعر المريض بالحموضة بشكل دائم مسببة ارتجاع في المرارة. كما أن المريض يُصاب أيضًا بالقيء ويكون ذلك متكررًا بصورة كبيرة. ويحدث القيء عند تناول أي طعام وقد يصاحب هذا القيء بعضاً من الدماء.

أعراض أخرى:

تغير لون البراز: يكون لون البراز لدي المصاب بجرثومة المعدة داكنًا يقترب من اللون الاسود.

تغير رائحة الفم: تكون رائحة فم المريض كريهة بشكل كبير حتى مع غسل الأسنان بشكل دائم والاهتمام بالفم. فرائحة الفم الكريهة تنتج عن إصابة المعدة بالالتهابات، ووجود بقايا أطعمة متعفنة بداخل المعدة.

النزيف: يُصاب المريض بالنزيف، ويخرج النزيف من عدة مناطق سواء يخرج مع القيء أو مع البراز.

قرح المعدة: تسبب جرثومة المعدة قرحًا متكرر في المعدة، وينتج عنها آلامًا شديدة في منطقة المعدة وفقدان الشهية للطعام.

الأنيميا وفقر الدم: ويصاب بها المريض لعدم امتصاص الحديد في الجسم بشكل جيد، والنزيف المتكرر الذي يتعرض له المريض.