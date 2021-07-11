طبيب البوابة: أفضل الأنظمة الغذائية للحفاظ على صحة القلب

القلب هو العضو الوحيد الذي يبقيك على قيد الحياة. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي نمط الحياة الحديث والعوامل الأخرى ذات الصلة إلى الضغط والتأثير بشكل كبير على أدائه...

في حين أنه من المهم الحفاظ على نمط حياة صحي ، فإن النظام الغذائي الذي تتبعه يلعب أيضًا دورًا محوريًا في تحديد حالته. تم العثور على الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف والدهون الجيدة ومضادات الأكسدة ، على وجه الخصوص، لتعزيز حالة القلب ، في حين تم ربط الإفراط في تناول السكر المضاف واللحوم المصنعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

دعنا نتعرف على الأنظمة الغذائية التي ثبت أنها مفيدة للقلب بناءً على دليل علمي:

الحمية المنخفضة الكربوهيدرات

يبدو أن الكربوهيدرات لها تأثير ضار أكبر على صحة القلب من الدهون. ومع ذلك ، فإن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لا يقلل من استخدام الكربوهيدرات فحسب ، بل هو أثقل في البروتين و / أو الدهون بشكل أساسي من النظام الغذائي العادي. إنه يحسن حالة القلب بشكل كبير عن طريق خفض الوزن الزائد وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية وضغط الدم ، مع تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) في الجسم. من المستحسن أن يشتمل هذا النظام الغذائي بشكل أساسي على ما يكفي من الألياف من المنتجات النباتية مثل الخضروات والتركيز على الدهون الصحية من الأفوكادو والمكسرات والبذور والزيوت النباتية المعالجة بالحد الأدنى والأسماك الغنية بأوميجا 3.

نظام شبه نباتي

يعتمد النظام الغذائي شبه النباتي ، المعروف أيضًا باسم النظام الغذائي المرن، على الأطعمة النباتية التي يتم تناولها مع القليل من اللحوم أو الأسماك أو منتجات الدواجن من حين لآخر. يفرض النظام الغذائي تقييد على السكريات المضافة ، والحبوب المكررة ، واللحوم المصنعة ، والوجبات الأخرى عالية المعالجة ، وتناول الأطعمة الكاملة إلى حد كبير ، وتقليل الأطعمة المصنعة . على الرغم من كونه نظامًا غذائيًا نباتيًا بشكل أساسي ، إلا أنه يشجع على تحسين حالة القلب. هذا النظام الغذائي هو الخيار الأكثر عملية واستدامة لأولئك الذين يبحثون عن فوائد قلبية من المكملات النباتية ، دون إغفال تناول اللحوم.

نظام نباتي صارم

كلتا العمليتين تتضمن استبعاد جميع اللحوم من النظام الغذائي ، سواء كان ذلك الدجاج أو اللحوم الحمراء أو الأسماك. للتحديد ، على عكس النباتيين، يقومون بدمج استخدام المنتجات الحيوانية مثل منتجات الألبان أو البيض أو حبوب لقاح النحل أو العسل أو الجيلاتين. وبالتالي ، نظرًا للكمية المركزة من المحتوى النباتي ، فإن هذه النظم الغذائية تفيد القلب من خلال الألياف ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية المضادة للالتهابات في النباتات. تثبت العديد من الدراسات أن هذه الأنظمة الغذائية تقلل من حوادث الوفيات المرتبطة بالقلب.

نظام داش الغذائي

تم تحديد الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم أو نظام DASH الغذائي للمساعدة في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه (ارتفاع ضغط الدم). وبالتالي ، ينخفض ​​أيضًا خطر الإصابة بأمراض القلب. يسمح النظام الغذائي فقط لمجموعات غذائية معينة حسب متطلبات السعرات الحرارية ، مثل الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم الخالية من الدهون والحبوب الكاملة. مع الامتناع عن تناول اللحوم الحمراء والحبوب المكررة والسكريات. كما أنه يحد من استخدام الصوديوم للتحكم في ضغط الدم. تتم حماية قلبك في النهاية عن طريق تقليل مشاكل الجسم المميتة مثل ضغط الدم والسمنة ومستويات الكوليسترول ومقاومة الأنسولين.

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