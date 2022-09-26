طبيب البوابة: أفضل شامبو لإزالة الكلور من شعر الأطفال؟ يعلم الجميع أن كل شيء متوفر في السوق لتلبية الاحتياجات اليومية. وبالمثل، هناك العديد من أنواع الشامبو والبلسم لإزالة الكلور وأملاح الشاطئ الأخرى من الشعر. ولكن حيثما يوجد كل شيء ، لا يكون كل شيء حقيقيًا. لذلك ، تحتاج إلى اختيار شامبو جيد للكلور والبلسم لإزالة الكلور والأملاح الأخرى من شعر أطفالك. لأنه إذا كنت مغرمًا بالسباحة ، فعليك أن تعرف ما يفعله الكلور بك. كما أن شعر وبشرة أطفالك أكثر نعومة وحساسية من شعرك. لذلك إذا كنت مهملاً في ذلك حتى مع معرفة ذلك ، فهذه خسارة كبيرة.

لذا فكر جيدًا واستخدم شامبو جيد يحافظ على شعر أطفالك بعيدًا عن الكلور والبروم وأملاح البحر. إذا كنت لا تعتقد أنه من الضروري إزالة الكلور بعد السباحة ، فتذكر أن الكلور يضعف شعرك ويجعله أقل لمعانًا ويضعف الحواف ويزيل لونه الطبيعي. أيضًا ، تسبب المواد الكيميائية والعناصر الأخرى الموجودة في حمام السباحة حكة في فروة الرأس ، وتحتوي جذور الشعر لدينا بشكل طبيعي على زيت يدمره الكلور ، مما يتسبب في ضعف وهشاشة الشعر وفقدانه لمعانه.

طبيب البوابة: أفضل شامبو لإزالة الكلور من شعر الأطفال؟

أفضل شامبو لإزالة الكلور للأطفال

الآن ، قبل السباحة ، يجب أن تضع مسألة الكلور في ذهنك. واختيار منتج جيد لإزالته. حسب حاجتك ، أول شيء يجب فعله بعد السباحة هو إزالة الكلور والأملاح الأخرى من شعرك. واستخدمي منتجًا يرطب شعرك بعد غسله بالشامبو. شامبو الكلور الجيد له خاصية إزالة الكلور وكذلك ترطيب شعرك وإعطائه شكله الأصلي والحفاظ على لونه الأصلي. تزيل هذه الشامبو الحكة التي يسببها الكلور. لكن الآن لا داعي للقلق ، سأخبرك عن بعض المنتجات التي تزيل الكلور من شعر أطفالك وكذلك ترطب وتحافظ على شعر أطفالك ناعماً. دعونا نلقي نظرة على بعض أفضل أنواع الشامبو لإزالة الكلور من شعر الأطفال.

طبيب البوابة: أفضل شامبو لإزالة الكلور من شعر الأطفال؟

1. شامبو السباحة للأطفال من لوريال

يساعد شامبو L’Oreal Kids Shampoo على محاربة تأثيرات عناصر الملح والكلور والبروم.

مثالي لتنعيم وتقوية وترطيب الشعر بعد السباحة.

تحافظ تركيبته على اللون الطبيعي لشعر الأطفال.

طبيب البوابة: أفضل شامبو لإزالة الكلور من شعر الأطفال؟

2. شامبو Trihard Swimmer

يساعد على إزالة أملاح البحر والبروم والنحاس وخاصة الكلور من شعرك.

يرطب شعرك الجاف والتالف.

يزيل الرائحة من شعر الأطفال بعد السباحة في المسبح.

يمكن أن تسبب أملاح البحر والكلور والمواد الكيميائية الأخرى الحكة بعد السباحة.

ثلاثي الصلابة الكلور رائع للقضاء على الحكة.

يحافظ على شعرك بعيدًا عن جميع الشوائب التي تفسد شعرك.

طبيب البوابة: أفضل شامبو لإزالة الكلور من شعر الأطفال؟

3. شامبو UltraSwim لإزالة الكلور

يحمي شامبو Ultra Swim Chlorine شعر الأطفال من العناصر الضارة مثل الكلور والبروم والنحاس وأملاح البحر.

يرطب شعر أطفالك.

كما يوفر بلسمًا للمساعدة في تنعيم شعر طفلك بعد غسله بالشامبو واستعادة حالته ولونه الطبيعي.

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