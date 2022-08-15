طبيب البوابة: ألعاب وأنشطة للأطفال مفرطي النشاط معظم الأطفال ممتلئون بالطاقة وهذه علامة رائعة. عند مقارنتها بالبالغين ، ستجد أن الأطفال ، وخاصة الصغار منهم ، نادرًا ما يجلسون ويرغبون في اللعب طوال الوقت. النشاط رائع لنمو طفلك وتطوره ويجب تشجيعه. ومع ذلك ، من المهم أيضًا تحديد ما إذا كان طفلك يعاني من فرط النشاط.

بعض العلامات الشائعة التي يجب ملاحظتها عند الأطفال مفرطي النشاط هي أنهم عادة ما يجدون صعوبة في اتباع التعليمات. يمكنهم بسهولة الشعور بالقلق والإحباط والغضب والحزن. إنهم بالكاد يستمعون ويتحدثون كثيرًا وعادة ما يقاطعون محادثات الآخرين. الأطفال مفرطي النشاط مندفعون ، وحماسيون مفرطون ودائمًا ما يرتدون طاقة لا حدود لها.

طبيب البوابة: ألعاب وأنشطة للأطفال مفرطي النشاط

فرط النشاط والدماغ

فرط النشاط مرتبط بالدماغ. وتجدر الإشارة إلى أن الطفل مفرط النشاط ليس "فتى سيئا" أو "فتاة سيئة". إنهم يحتاجون فقط إلى مزيد من الاهتمام والصبر لمساعدتهم على الاستقرار وتوجيه طاقتهم وعملية التفكير بالطريقة والاتجاه الصحيحين. هناك بعض الألعاب والأنشطة الممتعة والمثيرة التي يمكنك أن تجعل طفلك يشارك فيها لمساعدته على التركيز بشكل أفضل والتعلم والنمو كشخص سعيد وواثق من نفسه.

طبيب البوابة: ألعاب وأنشطة للأطفال مفرطي النشاط

الكاراتيه لتوجيه الطاقة

يمكن أن يساعد تعلم حركات الكاراتيه طفلك على تعلم كيفية توجيه طاقته. كما أنه يحسن قوة تركيزهم ويهدئ عقولهم. بصرف النظر عن الكاراتيه ، يمكنك أيضًا تجربة أي أنشطة فنون قتالية أخرى.

تشير الدراسات إلى أن فنون الدفاع عن النفس يمكن أن تقوي الشبكات العصبية في الدماغ وتمكن الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (اضطراب نقص الانتباه / فرط النشاط) من ممارسة ضبط النفس. كما أنه سيحسن ثقة طفلك ويعزز التنسيق بين العقل والجسم.

طبيب البوابة: ألعاب وأنشطة للأطفال مفرطي النشاط

الرياضات الخارجية

تعد ممارسة الرياضة في الهواء الطلق كل يوم طريقة صحية لمساعدة طفلك المفرط النشاط على الاستفادة من طاقته وتوجيهها بطريقة منتجة. يمكنهم اختيار أي رياضة نشطة مثل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة الريشة. ستعمل الرياضات الجماعية أيضًا على تحسين مهاراتهم الاجتماعية وتعليمهم القيم الأساسية حول روح الفريق والروح الرياضية والمنافسة.

إذا لم تكن هناك مجموعة من الأطفال للعب معهم أو إذا كنت مشغولًا أيضًا ، يمكنك المساعدة في غرس عادة الجري كل يوم. إنها طريقة رائعة لتصفية الذهن وتحسين القدرة على التحمل وممارسة بعض التمارين الرياضية الرائعة.

طبيب البوابة: ألعاب وأنشطة للأطفال مفرطي النشاط

موسيقى لتهدئة العقل

إحدى طرق التعامل مع طفل مفرط النشاط هي منحه مساحة لاستخدام كل طاقته ، كما هو الحال في الرياضة. ومع ذلك ، لا يمكنك دائمًا إبقائهم في حالة فرار ، وعاجلاً أم آجلاً ، سيحتاجون إلى غرس الشعور بالاستقرار.

تعد الموسيقى أداة رائعة لتهدئة عقل طفلك ومساعدته على الاسترخاء، خاصة بعد مجهود مثل ما بعد المدرسة. امنح طفلك الوقت لاستكشاف الأغاني المختلفة واختيار ما يحلو له. إذا كانوا أكثر انجذابًا نحو الموسيقى ، يمكنك أيضًا تشجيعهم على تعلم كيفية العزف على آلة موسيقية أو المشاركة في مجموعة جوقة مدرسية.

طبيب البوابة: ألعاب وأنشطة للأطفال مفرطي النشاط

السباحة

السباحة تمرين رائع للأطفال مفرطي النشاط. يساعد على إطلاق الطاقة الزائدة وتحسين التركيز وتقليل الاندفاع والأرق لدى الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. يمكن أن يعزز أيضًا تقدير طفلك لذاته.

حقيقة مثيرة للاهتمام ، تم تشخيص السباح الشهير والحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية مايكل فيلبس بأنه مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في سن التاسعة. لقد كان فتى مؤذًا لا يستطيع التركيز على أي شيء في المدرسة. ساعده تعلم السباحة على تهدئة عقله والشعور بالسيطرة لأول مرة على الإطلاق.

طبيب البوابة: ألعاب وأنشطة للأطفال مفرطي النشاط

ألعاب العقل من أجل الاستقرار

بينما قد لا تجد صعوبة كبيرة في إشراك طفلك في الرياضات البدنية النشطة ، فإن تعليم الطفل المفرط النشاط الجلوس واللعب بعقله قد يتطلب بعض العمل. ومع ذلك ، فإن القيام بذلك يستحق كل هذا الجهد. يمكنك منحهم ألغاز الصور المقطعة أو لعب الألعاب معهم مثل الشطرنج والذاكرة واللودو والسكرابيل.

واحدة من أكبر المزايا هي أنها ستعمل على تحسين مهارات التفكير لدى طفلك وقوى التركيز. من خلال الممارسة المنتظمة والاستمتاع بالألعاب ، قد تلاحظ تحسنًا في مدى انتباه طفلك ومهارات حل المشكلات.

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