طبيب البوابة: أنواع أكياس المبايض وتأثيرها على الخصوبة متلازمة تكيس المبايض هي حالة مزمنة عند الإناث تؤثر على 5-13% منهن في سن الإنجاب، أي ما بين 18-44 سنة. إذا لم يتم علاجه على الفور، فقد يكون للحالة عواقب صحية سلبية.

الهدف من شهر التوعية بمتلازمة تكيس المبايض هو تحسين حياة المصابات بهذه الحالة. كما يدعو إلى تقديم المساعدة لمن يعانين من متلازمة تكيس المبايض ومساعدتهن في التغلب على الأعراض. علاوة على ذلك، يعمل هذا على زيادة الوعي تجاه الوقاية والحد من مخاطر الإصابة بالأمراض التي تهدد الحياة مثل مرض السكري، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي وحتى السرطان.

طبيب البوابة: أنواع أكياس المبايض وتأثيرها على الخصوبة

تعريف المبيض وعلاقته بمتلازمة تكيس المبايض

المبيض هو جزء من الجهاز التناسلي الأنثوي الذي ينتج ويطلق البويضات في الجهاز التناسلي أثناء الإباضة التي تحدث تقريبًا في منتصف كل دورة شهرية. المبيضان أيضًا مسؤولان عن إنتاج هرموني الإستروجين والبروجسترون. متلازمة تكيس المبايض هي الحالة الأكثر شيوعًا لتشكيل الخراجات المبيضية. تنضج بصيلات المبيض المتعدد الكيسات إلى نقطة معينة ، لكنها تتوقف عن النمو وتفشل في إطلاق البويضة أثناء الإباضة. في الفحص بالموجات فوق الصوتية ، تظهر هذه البصيلات على شكل أكياس في المبايض.

من الضروري أن نلاحظ هنا أن متلازمة تكيس المبايض لا تمثل سوى نوع من أكياس المبيض عند الإناث. في شهر التوعية بمتلازمة تكيس المبايض ، دعنا نتعرف أيضًا على الأنواع الأخرى من أكياس المبيض التي قد تكون موجودة.

طبيب البوابة: أنواع أكياس المبايض وتأثيرها على الخصوبة

الأنواع الأخرى من أكياس المبيض

الأكياس الوظيفية

الأكياس الوظيفية غير ضارة ، وعادة ما تكون غير مؤلمة وتختفي من تلقاء نفسها بعد دورتين أو ثلاث دورات شهرية. هناك نوعان منها:

الأكياس الجرابية

إنها جيوب من الأنسجة مملوءة بالسوائل تتشكل في المبيضين أو حتى على سطحه. وهي أكثر شيوعًا عند النساء في سن الإنجاب وتحدث عندما تفشل البصيلات في التبويض. عادة ما ينتج هرمون الاستروجين ويمكن أن يصل حجمه إلى 5 سم في القطر. الأكياس الجرابية عند الفتيات قبل سن البلوغ غير شائعة وقد لا توجد في النساء بعد سن اليأس.

غالبية الاكياس الجرابية غير مؤلمة وغير ضارة. إنها ليست خبيثة بأي شكل من الأشكال. عادة ما تختفي من تلقاء نفسها بعد عدة دورات شهرية. قد يكون المرء غير مدرك تمامًا أن لديه كيس جرابي. في حالات نادرة ، يمكن أن تسبب التكيسات الجرابية مشكلات تتطلب رعاية طبية.

أكياس corpus luteum

هو كيس مبيض يتطور في corpus luteum وهو عبارة عن كيس صغير مملوء بالسائل وهو من بقايا الجريب النامي بعد إطلاق البويضة. يستمر في التوسع بدلاً من الانهيار كما لو لم تكن المرأة حاملاً ، مما يؤدي إلى هذا النوع من الكيس. يُعرف أيضًا باسم كيس الجسم الأصفر وهو أحد مضاعفات الحمل الشائعة حيث يستمر الكيس في إنتاج هرمون البروجسترون. يمكن أن تظهر هذه في أي لحظة، لكنها أكثر شيوعًا خلال سنوات الإنجاب.

طبيب البوابة: أنواع أكياس المبايض وتأثيرها على الخصوبة

من الأنواع الأخرى للأكياس غير الوظيفية هي:

أورام بطانة الرحم أو أكياس الشوكولاتة

تكيسات بطانة الرحم هي تلك التي تتطور عندما تنمو الخلايا الموجودة عادة في البطانة الداخلية للرحم (تسمى بطانة الرحم) التي تنمو خارجها. قد توجد داخل المبيض - مما يؤدي إلى تكوين أورام بطانة الرحم أو أكياس الشوكولاتة. نظرًا لأن هذه الخلايا لها خاصية النزف والنزيف بشكل دوري (كما في الدورة الشهرية) ، يمكن أن تؤدي الأكياس التي تتكون من هذه الخلايا إلى تراكم الدم بشكل دوري داخل الكيس. وبالتالي فإن الدم والحطام الذي يتم جمعه يسبب الالتهاب وينتج منتجات سامة - وهذا يسبب ألمًا شديدًا خلال فترات الحيض، ويعيق جودة البويضات، بل ويقلل من احتمالية الحمل. وجدت الأبحاث أن حوالي 30-50% من النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي يعانين من العقم.

الأكياس الجلدية

الكيسات الجلدية أو الورم المسخي هي أورام في المبيض تحتوي عادةً على مجموعة متنوعة من الأنسجة مثل الشعر والأسنان والعظام والجلد وما إلى ذلك. يمكن أن تظهر الأكياس الجلدية في أي عمر، على الرغم من أنها أكثر شيوعًا عند النساء في سن الإنجاب. يمكن لهذه الأكياس أن تسبب (التواء) المبيض، مما يعرض إمدادات الدم للخطر. كلما زاد حجم الكيس الجلدي ، زادت فرصة تمزقه وانسكاب محتواه ، مما قد يتسبب في حدوث التصاقات وألم ومشكلات أخرى. على الرغم من أن الغالبية العظمى من هذه الأورام حميدة (~ 98٪)، فإن نسبة صغيرة (~ 2٪) تصبح سرطانية.

الأورام الغدية الكيسية

الأورام الغدية الكيسية في المبيض هي نوع من الأورام الحميدة التي تنشأ من سطح المبيض. قد تكون مليئة بمواد مائية أو مخاطية ، ولكن بشكل عام لديها تشخيص جيد.

يجب أن تخضع الإناث في سن الإنجاب لفحوصات منتظمة للحوض وأن تكون على دراية بالأعراض التي قد تشير إلى تكيسات المبيض. الموجات فوق الصوتية هي أفضل طريقة لاكتشافها في وقت مبكر ، بينما قد يُنصح بالاختبارات الهرمونية و / أو علامات الورم أو التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي لمعرفة طبيعة الكيس.

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