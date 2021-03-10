طبيب البوابة: إلتهاب بطانة الرحم الأسباب وطرق العلاج

بطانة الرحم هي تجمع دموي وخلايا تتكون بين تبويضين، مرة كل شهر، وتتكون هذه الطبقة في البداية داخل الرحم، ثم إستعدادا للتبويض، يحدث أن تتجمع هذه البطانة وتكون أكثر سماكة داخل تجويف الرحم...

طبيب البوابة: هل تدخل الماريجوانا في علاج آلام الدورة الشهرية؟

وإذا لم يحدث إخصاب أو تلقيح للبويضة، يلقي الرحم بطانته من خلال المهبل. وهذا الحدث الفسيولوجي معروف باسم الحيض (الدورة الشهرية).

أحيانا تصاب المرأة بآلام غير محتملة في الدورة الشهرية أو في وقت آخر من الشهر، وقد يكون التشخيص لدى الطبيب هو التهاب بطانة الرحم.

لكن ما الذي يسبب التهاب بطانة الرحم؟

في التهاب بطانة الرحم، تنمو البطانة خارج الرحم و إحدى مسببات هذا النمو قد تكون إنتكاس الحيض، أو إنعكاس نزول الدم.

خلال الحيض الانتكاسي، تتدفق سوائل الحيض باتجاه عكسي إلى قنوات فالوب بدل مغادرة الجسم عبر المهبل، وبما أن قناة فالوب مفتوحة عضويا، فيمكن أن يمتد الطمث الارتجاعي نحو تجويف الحوض.

قد يعزز ارتجاع سوائل الطمث، نقل خلايا بطانة الرحم إلى الأنسجة الأخرى في الحوض.. أو يمكن أن يحول سائل الطمث في تجويف الحوض أجزاء من تلك الأنسجة إلى خلايا بطانة الرحم.

في كلا الحالتين، قد تبدأ كتل من بطانة الرحم في النمو على أنسجة بطانة تجويف الحوض، فضلا عن قنوات فالوب والمبيض والأمعاء الغليظة.. هذا النمو يستمرفي الإداء كما هي العادة خلال دورة الطمث. يزداد سماكة ويثخن، يتفكك وينزف كل شهر، وتكون الدورة الشهرية.

في حالة عدم نزول دم الدورة الشهرية، أو تأخرها مع وجود آلام أو مغص وإرتباك في تجويف الحوض، ينبغي إستشارة الطبيب، ويمكن عن طريق الموجات فوق الصوتية على منطقة البطن والحوض، معرفة سبب إلتهاب بطانة الرحم، وتقديم المشورة الطبية.

التهاب بطانة الرحم يصيب عدداً قليلاً من الناس، ولكن عليك استشارة الطبيب واجراء الفحص بالموجات فوق الصوتية في حالة آلام الطمث المبرحة.

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام