طبيب البوابة: إيجابيات وسلبيات المكملات الغذائية

غالبًا ما يتم تناول النظام الغذائي أو المكملات الغذائية لتعزيز صحة الفرد من خلال تزويدك بالفيتامينات والمعادن الإضافية التي قد لا تكون موجودة في الطعام الذي تتناوله بانتظام...

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ومع ذلك ، هناك خطر من أن تستهلك المزيد من هذه الفيتامينات أو المعادن أكثر مما هو موصى به مما قد يشكل خطرًا صحيًا عليك. يتناول معظم الأشخاص الفيتامينات المتعددة يوميًا للتأكد من حصولهم على بعض العناصر الغذائية في نظامهم ، ولكن كما هو الحال مع أي دواء ، من المهم أن تستشير طبيبك أولاً خاصةً عندما يكون لديك بالفعل بعض المشكلات الصحية.

مزايا تناول المكملات الغذائية

نظرًا لأن العديد من الأشخاص يتناولون المكملات الغذائية في مرحلة ما من حياتهم ، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت هذه الممارسة يمكن أن تفيدهم بالفعل. إذن ما هي مزايا المكملات؟

محاربة الأمراض المزمنة. صحيح أنه يمكننا الحصول على الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى من الطعام الذي نتناوله ولكن لا نحصل جميعًا على الكمية المطلوبة يوميًا. يمكن أن يساعد تناول المكملات الغذائية في تعزيز العناصر الغذائية في أجسامنا لتوفير الحماية لنا من الأمراض المزمنة مثل مشاكل القلب وأمراض المعدة وما شابه.

يمكن أن تعزز الأداء العام. ميزة أخرى لتناول المكملات الغذائية هي أنه يمكنك بالفعل الحصول على دفعة في الأداء العام. غالبًا ما يأخذ الرياضيون المكملات الغذائية عند التدريب ليس فقط من أجل التحمل ولكن أيضًا من أجل القوة العضلية.

يضيف مغذيات. كما ذكرنا سابقًا ، فإن الاعتماد على الطعام الذي نحن وحدنا قد لا يضمن حصولنا على العناصر الغذائية المطلوبة. من ناحية أخرى ، فإن تناول المكملات الغذائية يضمن حصول أجسامنا على بعض العناصر الغذائية الأساسية التي لا توجد في نظامنا الغذائي.

عيوب المكملات الغذائية

على الرغم من أن تناول المكملات الغذائية له فوائده ، إلا أنه لا تزال هناك بعض الجوانب السلبية التي يجب أن تكون على دراية بها. من بين هؤلاء:

قد لا تكون موثوقة. على عكس الأدوية الأخرى التي يتم تنظيمها ، فإن العديد من المكملات الغذائية التي يتم بيعها اليوم لا تخضع للمراقبة الدقيقة. مع هذا ، قد لا تكون المكملات التي قد تتناولها فعالة مثل تلك التي أوصى بها طبيبك ، لذا احذر من خيارات المكملات الخاصة بك.

يمكن أن تكون سامة. الجانب السلبي الآخر لتناول المكملات هو أنك قد تتناول جرعة زائدة من نفسك. يمكن أن يسبب الكثير من الفيتامينات في نظامك بعض الآثار الجانبية الخطيرة مثل مشاكل الكبد والنوبات القلبية وما شابه.

يمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية. يمكن أن يتسبب تناول المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب في حدوث آثار جانبية مختلفة خاصةً إذا كنت تتناول أدوية أخرى بالفعل. قد يحدث الغثيان والدوار وحتى عدم انتظام ضربات القلب إذا كانت مكملاتك تتعارض مع الدواء الذي تتناوله.

للاستخدام أو عدم الاستخدام

من المفهوم أنك ستشعر بالارتباك قليلاً بشأن ما إذا كان يجب عليك تناول المكملات الغذائية لضمان حصولك على ما يكفي من العناصر الغذائية في جسمك ولكن إذا كنت تريد تجنب المعاناة من الآثار الجانبية أو التعرض لخطر السمية بسبب الجرعات الزائدة في تناول المكملات ، من الأفضل دائمًا استشارة طبيبك في جميع الأوقات.

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