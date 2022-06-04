طبيب البوابة: احذر الصبغة وتعرف على أضرارها كلنا نعرف بأن هناك الكثير من التلف الذي يلحق بالشعر أثناء الصبغة أو سحب اللون حسب نوع صبغة الشعر المستخدمة. وتعد الصبغة الخالية من الأمونيا الأفضل ولكنها للأسف ليست طويل الأمد ، صبغة الشعر الدائمة تسبب الكثير من الضرر مثل تساقط الشعر وتقصف الأطراف وجفافها. بالإضافة الى ذلك، تسبب الصبغة زيادة تصبغ الجلد. ولكن مصففي الشعر لا يقولون ذلك للزبائن.

لذلك نقدم لك عزيزي الرجل هذه النصائح لتجنب تساقط الشعر والشيب المبكر وضعف البصيلات.

طبيب البوابة: احذر الصبغة وتعرف على أضرارها

الاهتمام بتغذية الشعر

ينصح باستخدام الشامبو والبلسم المناسبين لنوع شعرك، ويفضل الاصناف الخالية من SLS مع البابونج المهدئ والبلسم متبوعًا بالمصل المغذي. ينصح بتجنب إزالة اللون الأصلي للشعر من الجذور (سحب اللون) حتى لا يتضرر الجلد ولا يتساقط الشعر. لا يوجد شيء مثل لون الشعر الآمن الذي لا يضر ، الأفضل هو الذهاب الى مصفف شعر جيد يعرف ألوانه ويستخدم منتجات ذات سمعة جيدة.

طبيب البوابة: احذر الصبغة وتعرف على أضرارها

الابتعاد عن تسريحات الشعر الغريبة

يمكن أن تسبب منتجات تصفيف الشعر المتنوعة جفاف وخشونة الشعر بالإضافة الى الشيب المبكر. يمكن أن تكون الأضرار مؤقتة إلى دائمة. يجب تجنب مثل هذه التدابير. يجب تزييت الشعر جيدًا في الليل وغسله في اليوم التالي بشامبو لطيف.

الأسباب الشائعة لتساقط الشعر هي علاجات الشعر مثل تلوين الشعر وعلاجات الشعر مثل الكيراتين أو السيستين. عندما يقوم الناس بتلوين شعرهم أو تصفيفها بكثرة، فإنه يصبح باهتًا وجافًا. لأنه يزيد من مستوى PH الخاصة بهم. يعني مستوى PH النسبة المئوية للهيدروجين أو النسبة المئوية للهيدروجين المحتمل. الماء مهم جدا لجسمنا وشعرنا.

طبيب البوابة: احذر الصبغة وتعرف على أضرارها

الملوثات الضارة

التأثير الضار لتلوث الهواء وتغير نمط الحياة يمكن أن يؤثر على صحتنا وبشرتنا. من خلال البحث المكثف والدراسة ، كشف العلماء عن حقائق مفاجئة حول تأثير التلوث على الشعر والبشرة. في الحياة اليومية ، نتخذ العديد من الخطوات الوقائية لحماية بشرتنا وشعرنا ولكنها ليست كافية. هناك العديد من المشاكل المتعلقة بالشيب مثل مشكلة الجينات ونقص الفيتامينات والأكسدة وبعض الحالات الطبية وضغوط الحياة الواقعية وما إلى ذلك. من أجل مكافحة هذا ننصحك بزيارة طبيب جلد مختص لمعرفة أسباب ظهور مشاكلك الجلدية وتساقط الشعر.

يبدأ الناس في تلوين شعرهم لتحسين مظهرهم وأيضًا تجنب الاحراج في بعض الأحيان. ولكن عند استخدام صبغة الشعر ، تأكد من أنه لا يحتوي على PPD و PTD و resorcinol و phthalates و SLS وثاني أكسيد التيتانيوم والبارابين.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: أطعمة تعالج المدخنين من أمراض الرئة

جميلة البوابة: 3 طرق لاستخدام حمض الساليسيليك