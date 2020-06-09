طبيب البوابة: اشربي هذا الشاي لعلاج تقلصات الدورة الشهرية

تشكو العديد من النساء من تقلصات الدورة الشهرية وتتناول العديد من النساء الادوية ومسكنات الألم خلال هذه الفترة، ولكننا اليوم سنقدم لك علاجا طبيعيا شهياً ومفيداً.

شاي ورق التوت الأحمر

ينمو التوت الأحمر البري مثل التوت الأزرق في الغابة الشمالية. تتميز أوراق التوت بخصائص مغذية رائعة وطعم مماثل لطعم الشاي الأسود المعتاد ولكن ناقص الكافيين.

ما هي فوائد ورق التوت؟

أوراق التوت غنية بالحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات ب التي تجعلها مفيدة لتحسين النوم أثناء الحمل وتشنجات الساق والغثيان. مزيج العناصر الغذائية في أوراق التوت يجعلها مفيدة للغاية للجهاز التناسلي للأنثى.

كما أن التركيز العالي لفيتامين C في أوراق التوت يجعله مثاليًا أثناء المرض وكقاعدة لمشروبات الطاقة المنزلية. ومن المعروف أيضا أنه فعال في تخفيف أعراض الدورة الشهرية وبطانة الرحم.

وصفة شاي أوراق التوت الأحمر :

المكونات:

2-3 ملاعق صغيرة من ورق التوت الأحمر المجفف أو 2-3 ملاعق كبيرة في حالة استخدام الطازجة

ماء

عسل أو ليمون (اختياري)

الطريقة:

1. يغلى الماء.

2. توضع الأوراق في مصفاة الشاي في كوب.

3. يملئ الكوب بالماء العذب المغلي ، ثم يغطى ويترك لينقع لمدة 6-8 دقائق على الأقل.

4. تزال الأوراق ويشرب الشاي دافئا. يمكنك وضع العسل أو الليمون حسب الذوق.