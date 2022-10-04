طبيب البوابة: الآثار الضارة لكورونا على صحة الدماغ الآن ، نعلم جميعًا أن مرض كوفيد ليس مجرد مرض تنفسي. ينتشر المرض على نطاق واسع في جميع أنحاء جسم الإنسان ويمكن أن يؤثر على الأعضاء الرئيسية مثل القلب والكلى والمعدة وحتى الدماغ.

ظهرت العديد من الدراسات البحثية والنظريات المتعلقة بالصحة لدعم التأثير المنهك لـكوفيد على صحة الدماغ. من الأهمية بمكان فهم تأثير الفيروس على الدماغ والصحة المعرفية من أجل تسهيل التشخيص والعلاج الطبي المناسبين.

طبيب البوابة: الآثار الضارة لكورونا على صحة الدماغ

كيف يؤثر فيروس كورونا على الدماغ؟

وفقًا لجامعة جون هوبكنز ، فإن فيروس كوفيد يضر بصحة الدماغ مما يؤدي إلى ظهور مشاكل مثل الارتباك وفقدان الوعي والنوبات والسكتة الدماغية وفقدان الشم والتذوق والصداع وصعوبة التركيز والتغيير في السلوك.

يقول تقرير صادر عن الجامعة إن المرضى يعانون أيضًا من مشكلات في الأعصاب الطرفية ، مثل متلازمة غيلان باريه ، والتي يمكن أن تؤدي إلى الشلل والفشل التنفسي.

طبيب البوابة: الآثار الضارة لكورونا على صحة الدماغ

يؤثر فيروس كوفيد على الأداء الإدراكي للدماغ

ظهور حالات عقلية متغيرة مثل الارتباك أو فقدان الوعي لفترات طويلة لدى الناس. ظهور أضرار جسدية للمخ مثل اضطراب في إمداد الدماغ بالدم وحدوث السكتات الدماغية والنزيف لدى الأشخاص . الاصابة بمشاكل متعلقة بالدماغ بعد أشهر من الإصابة. على الرغم من أن أعراض مثل الحمى والسعال تنحسر ، إلا أن الأعراض الأخرى مثل التفكير والتركيز والذاكرة أو صعوبة الإحساس الغريب والصداع تستمر في الظهور لدى الناس . كثير من الناس لا يدركون حتى تأثير كوفيد عليهم ويستمرون في التعايش معه في غياهب النسيان مثل هذه المضاعفات تعيق الأداء العام للدماغ وتؤثر على الحياة اليومية للفرد. يعاني بعض المرضى أيضًا من فقدان الشم ، والقلق، والاكتئاب ، والذهان ، وحتى السلوك الانتحاري. يمكن أن يتسبب 2 SARS-CoV-2 في إتلاف الخلايا البطانية مما يؤدي إلى الالتهاب والتخثر وتلف الدماغ. يجب علاج كوفيد بشكل صحيح ويجب اتخاذ الاحتياطات لتجنب الإصابة بالعدوى . لا ينبغي أبدًا التقليل من أهمية القضايا المتعلقة بالانتباه والذاكرة ويجب أخذ المساعدة الطبية الفورية. لا تنتظر أن يختفي المرض من تلقاء نفسه ، ففي هذه الحالة فإنك ببساطة تمنحه المزيد من الأسباب للنمو .

طبيب البوابة: الآثار الضارة لكورونا على صحة الدماغ

دراسات عن حالات أصيبت بمشاكل الدماغ بعد كوفيد

وفقًا لتقرير نشر في مجلة نيتشر، أبلغت امرأة في منتصف الخمسينيات من عمرها عن أعراض الذهان بعد الإصابة. وبحسب التقرير الذي يعد أول دراسة بحثية أجريت في هذا المجال، قالت امرأة انها رأت أسودًا وقرودًا في منزلها ، وقد أصبحت مشوشة وعدوانية تجاه الآخرين ، وكانت مقتنعة أن زوجها محتال. وكانت في منتصف الخمسينيات من عمرها - وليس لها تاريخ نفسي. بالإضافة الى شخص أخر مصاب بتورم والتهاب في أنسجة المخ وآخر يعاني من تدهور المايلين.

حقيقة الضباب الدماغي

زادت حالات الضباب الدماغي بعد الإصابة بفيروس كورونا. وهي مجموعة من المشاكل مجتمعة: الارتباك ، والنسيان ، وقلة التركيز ، والافتقار إلى الوضوح العقلي ، والتوتر ، وأنماط النوم المضطربة. على الرغم من أنه لا يزال غير معروف للكثيرين ، فإن كوفيد يؤدي إلى الضباب الدماغي ، مما يضعفهم ليعيشوا حياة طبيعية. وكثير من الناس سيعيشون مع هذه الحالة دون أن يعرفوا عنها .

بالنظر إلى حجم انتشار الوباء والتأثير الشديد للفيروس على الدماغ ، يمكن القول أن العديد من الأشخاص يجب أن يكونوا بالفعل مصابين بهذه الحالة منذ أن بدأ الوباء.

إلى جانب ذلك ، يعد الوعي الأقل بالصحة العقلية سببًا آخر وراء بقاء هذه الحالة غير قابلة للتتبع إلى حد كبير بين السكان.

طبيب البوابة: الآثار الضارة لكورونا على صحة الدماغ

العادات الحياتية التي يمكن أن تساعدك

بصرف النظر عن العلاج الطبي ، هناك العديد من عادات نمط الحياة التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع مشكلات الدماغ المرتبطة بفيروس كورونا.

يوصي الخبراء في كلية الطب بجامعة هارفارد بممارسة التمارين الهوائية لتحسين صحة الدماغ بعد الإصابة بفيروس كورونا. "قد تحتاج إلى البدء ببطء ، ربما من دقيقتين إلى ثلاث دقائق فقط بضع مرات في اليوم. بينما لا توجد" جرعة "ثابتة من التمارين لتحسين صحة الدماغ ، يوصى عمومًا بالعمل لمدة 30 دقيقة يوميًا ، خمسة أيام في الأسبوع ، بحسب تقرير هارفارد.

كما اقترح الخبراء على الناس النوم جيدًا ، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية ، وممارسة أنشطة مثل الموسيقى والقراءة والعمل المجتمعي لتعزيز صحة الدماغ.

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