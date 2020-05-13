طبيب البوابة: الأشخاص الذين لا يجب عليهم تجربة الصوم المتقطع

الصيام المتقطع طريقة رائعة لفقدان الوزن. يجربها الكثيرون ويعتبرونها واحدة من أسهل الطرق للحفاظ على وزن صحي دون الاضطرار إلى تغيير أو تناول أطعمة الدايت التجارية. أثبتت العديد من الدراسات أيضًا أن فوائد الصيام المتقطع يمكن أن تمتد إلى تحسين صحة القلب وضغط الدم وفحص مرض السكري وأكثر من ذلك بكثير.

ما مدى فعالية الصيام المتقطع؟

نظام غذائي يجعلك تأكل في فترة زمنية معينة والصوم طوعًا للساعات المتبقية وهي طريقة فعالة للغاية إذا تم تنفيذه بشكل صحيح. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنها مضمونة. مثل أي نظام غذائي، يوجد العديد من السلبيات. هناك أوقات معينة قد لا يعمل فيها النظام الغذائي لبعض الأشخاص.

إليك 4 أشخاص يجب الا يجربوا الصيام المتقطع :

الذين يعانون من اضطراب في الأكل

يتطلب الصيام المتقطع من المرء ممارسة روتين منضبط، الامر الذي يمكن أن يكون صعباً لأولئك الذين يعانون من أي نوع من اضطرابات الأكل ، بما في ذلك الشره المرضي ، اضطراب الأكل بنهم. استشر أخصائي تغذية أولاً ، قبل البدء في أي نظام غذائي من هذا القبيل.

الحوامل

الحمل ليس بالأمر السهل، و اتباع نظام غذائي اثناء الحمل يمكن أن يستنفد مستويات الطاقة لديك ، ويخفض مستويات السكر في الدم ويمنع الطفل من الحصول على التغذية والسعرات الحرارية اللازمة في الأوقات المحددة. هذا هو الوقت الذي يجب عليك فيه توخي الحذر بشأن العناصر الغذائية قبل الولادة وليس خلاف ذلك.

إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الأول

على الرغم من أن بعض الدراسات تقول أن بعض الأنظمة الغذائية ، بما في ذلك الصيام المتقطع ، يمكن أن تساعد في السيطرة على مرض السكري ، إلا ان أولئك الذين يعانون من مرض السكري الحاد أو الذين يعتمدون على الأنسولين ، فإن اعتماد خطة النظام الغذائي يمكن أن تهدد صحتهم. يمكن أن يؤثر الصيام على مستويات السكر في الدم وحتى تخفضها إلى مستوى خطير. وبالتالي ، يجب على مرضى السكري تناول وجبات مغذية ومنتظمة بشكل مثالي وليس الصيام لساعات طويلة. وينطبق الشيء نفسه على أولئك الذين يعانون من انخفاض المناعة والمشاكل الصحية المزمنة ، مثل السرطان.

أولئك الذين يتبعون نظام تدريب رياضي

يُعتقد على نطاق واسع أنه عندما يتدرب الرياضي على برنامج ، رياضة تنافسية مثل الماراثون ، يحتاج الجسم إلى اتباع نظام غذائي وخفض السعرات الحرارية ليكون في شكل معين. ومع ذلك ، قد لا يكون الصيام المتقطع أفضل خيار للقيام به. في الألعاب الرياضية الصعبة ، والتحمل ومباريات التدريب على القوة ، يعتمد الجسم على التوقيت المناسب للمغذيات (بما في ذلك ما يكفي من المنحلات الالكتروليات، والسعرات الحرارية ، والبروتين) ، والتي يمكن أن تتضرر في خطة النظام الغذائي هذه.