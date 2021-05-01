طبيب البوابة: الأفوكادو يساعد في علاج السرطان

وفقًا لدراسة جديدة أجرتها جامعة جيلف ، فإن مركبًا في الأفوكادو قد يساعد في علاج سرطان الدم ...

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وقال الدكتور بول سبانيولو ، قسم علوم الغذاء ، إن المركب يستهدف إنزيمًا حدده العلماء لأول مرة على أنه مهم لنمو الخلايا السرطانية.

الدراسة

ركزت الدراسة المنشورة في مجلة Blood على ابيضاض الدم النخاعي الحاد (AML) ، وهو أكثر أشكال سرطان الدم تدميراً. تحدث معظم الحالات لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، ويبقى أقل من 10 في المائة من المرضى على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بعد التشخيص. قال سبانيولو إن خلايا اللوكيميا تحتوي على كميات أعلى من إنزيم يسمى VLCAD يشارك في عملية التمثيل الغذائي. )

وقال سبانيولو: "تعتمد الخلية على هذا المسار للبقاء على قيد الحياة" ، موضحًا أن المركب مرشح محتمل للعلاج بالعقاقير. "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد VLCAD كهدف في أي سرطان." قام فريقه بفحص المركبات الغذائية من بين العديد من المركبات ، بحثًا عن أي مادة قد تثبط الإنزيم. قال سبانيولو: "حسنًا ، أفضلها مشتق من الأفوكادو".

الدهون الصحية

في وقت سابق ، فحص مختبره الأفوكاتين ب ، وهو جزيء دهني موجود فقط في الأفوكادو ، لاستخدامه المحتمل في الوقاية من مرض السكري وإدارة السمنة. وهو الآن حريص على رؤيته مستخدماً في مرضى اللوكيميا.

قال سبانيولو: "يمكن أن يكون VLCAD علامة جيدة لتحديد المرضى المناسبين لهذا النوع من العلاج. ويمكن أن يكون أيضًا علامة لقياس نشاط الدواء". "هذا يمهد الطريق للاستخدام النهائي لهذا الجزيء في التجارب السريرية البشرية."

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