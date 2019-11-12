سرطان البروستاتا من أنواع السرطان التي تصيب الرجال بشكلٍ كبير وخصوصاً في سنّ الخمسين، ويكون سببه الرئيسي انتشار غير طبيعيّ للخلايا الموجودة في البروستاتا، ويمتاز عن غيره من أنواع السرطان بأنّه أقلّ نمواً، كما لا يُمكن الكشف عنه مُبكراً، ولكنه في الوقت ذاته يُعتبر من الأمراض القاتلة.

تعرف البروستاتا على أنّها غدة وعضلة لدى الذكور تقع أسفل المثانة مباشرة، وأمام الجدار الداخلي للمستقيم، وتتألف البروستاتا من نسيج بروستاتي حقيقيّ ومادة ليفية أكثر صلابة على الجانب الخارجيّ والتي تسمى غشاء البروستاتا، ومن الممكن أن يصيب السرطان الغدّة البروستاتية نتيجة العديد من الأسباب.

مراحل سرطان البروستاتا

- المرحلة الأولى: يكون فيها السرطان موجوداً فقط في البروستاتا.

- المرحلة الثانية: يبدأ السرطان بالانتشار إلى جميع أنحاء البروستاتا، لكنه لم يصل إلى باقي أنحاء الجسم.

- المرحلة الثالثة: يبدأ السرطان بالانتشار حول الحوصيلات المنوية، وتكون نسبة الشفاء في هذه المرحلة حوالي 50%.

- المرحلة الرابعة: ينتشر السرطان في جميع أنحاء الجسم ومنها: المثانة، والمستقيم، والعظام وغيرها، وتكون نسبة الشفاء فيها ضئيلة.

أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا

1- السن: الأشخاص الذين تجاوز أعمارهم سن الخمسين عاماً يرتفع مستوى خطر الإصابة عندهم بسرطان البروستاتا.

2- عوامل وراثية: حيث إن كان أحد أفراد العائلة مصاب بالسرطان مثل: الأب، أو الأخ، فهذا من شأنه أن يزيد احتمالية الإصابة به.

3- خلل في الهرمونات: يعتبر التوستسترون العامل الذي يلعب دوراً كبيراً في تكاثر خلايا البروستات، إذ بدونه لا يمكن للسرطان أن ينشأ وينتشر.

4- اتباع نظام غذائي يحتوي على الدهون: إنّ اتباع نظام غذائيّ يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، وخالٍ من الخضروات والفواكه من شأنه أن يزيد نسبة الإصابة بسرطان البروستاتا.

سرطان النخاع الشوكي: تعريفه، أسبابه، أعراضه، علاجه!

سرطان العمود الفقريّ: الأسباب، الأعراض، التشخيص، المضاعفات!

سرطان الرئة..الأسباب والعلاج

سرطان الحنجرة: أسبابه، أعراضه، تشخيصه!

مضاعفات سرطان البروستاتا

- صعوبة شديدة في التبول.

- خروج البول، ثمّ توقفه أكثر من مرة أثناء عملية التبول.

- وجود دم في البول، بالإضافة إلى وجوده في السائل المنويّ.

- انتفاخ في الساقين.

- الشعور بعدم القدرة على الجلوس والراحة في الحوض.

- الشعور بوجع شديد في العظام، وظهور كسور كبيرة فيها.

- الضغط المستمر على العمود الفقري.

- الخوف والقلق الشديدين.

- الإصابة بالاكتئاب طوال اليوم.

- انتشار السرطان بشكل كبير في مناطق أخرى في الجسم.

- ضعف الانتصاب، والعجز الكامل في العلاقة الجنسية.

- الشعور بحرقان في البول.

- الشعور بأوجاع شديدة في جميع مناطق الجسم مثل: الأكتاف، والساقين، والبطن، والظهر.

الكشف عن سرطان البروستات

بالاستناد إلى الدراسات والإحصائيات المجراة تبين أن الكشف المبكر عن سرطان البروستات، أي في مراحله الأولية، يزيد فرصة نجاح العلاج ويقلل معدل الوفاة، وعليه لا بُد من اتباع التعليمات الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان البروستات، وإن من أهم التوصيات في هذا الأمر هو إجراء الفحص الكشفي في الأربعينات أو الخمسينات من العمر في حال عدم الإصابة بأي مشاكل أو أعراض صحية.

الوقاية من سرطان البروستاتا

- ممارسة التمارين الرياضيّة بانتظام.

- عمل فحوصات دورية للبروستاتا، وخصوصاً في سنّ الخمسين.

- تناول الأستروجين النباتي، والموجود في مشتقات الصويا.

- تجنّب تناول الأطعمة الغنّية بالسعرات الحرارية والدهون.

- تناول الأغذية التي تحتوي على المواد المضادة للأكسدة.

علاج سرطان البروستاتا

1- العلاج الكيميائيّ: هو عبارة عن علاج بأدوية من شأنها أن تبطئ انتشار وتكاثر الخلايا، أو توقّفها بشكل كامل، حيث يؤثّر هذا العلاج على الخلايا التي تتكاثر بسرعة.

2- العلاج الهرمونيّ: وهو عبارة من مجموعة من الأدوية تساعد بشكل كبير على خفض مستوى الهرمونات الذكرية، ويتمّ اللجوء إليه في الحالات الموضعية المتقدّمة، أو في الحلات المنتشرة من سرطان البروستاتا.

3- العلاج الجراحي: والذي يكون من خلال إجراء العمليات الجراحية واستئصال الورم من البروستات، واستئصال النسيج الطبيعي المحيط به، وذلك لتقليل احتمال انتكاسة مرض السرطان.

4- العلاج بالأشعة: وذلك عن طريق توجيه أشعة سينية عالية الطاقة إلى العضو المتضرّر، حيث يؤدي إلى الإضرار بالخلايا السرطانية، وبالتالي القضاء عليها، كما يساهم العلاج بالأشعة من منع خلايا السرطان من الانتشار.

علاج سرطان البروستاتا طبيعياً

- القراص: يكون بتناول حبة من نبات القراص يومياً.

- بذور القرع: وضع مئة غرام من بذور القرع، وخمسين غراماً من الشومر المطحون، واثني عشر كوباً من الماء في وعاء والخلط، ثم شرب الخليط مرتين يومياً على الأقل.

- العسل: وضع كيلوغرام من العسل، ومئة غرام من حبة البركة المطحونة في وعاء والخلط، ثمّ تناول ملاعق من الخليط مرتين.

علاج سرطان البروستاتا طبياً

- إزالة البروستاتا: يكون ذلك بواسطة عملية جراحية، ويستخدم هذا العلاج في الحالات المتقدّمة، لمنع انتشار السرطان لباقي أنحاء الجسم.

- إزالة الخصيتين: حيث يستخدم هذا العلاج لإزالة الخلايا الموجودة حول البروستاتا.

- العلاج بالتبريد: يتم من خلاله حقن البروستاتا بسائل النتيروجين، حيث يساعد بدوره على التخلّص من الخلايا السرطانيّة.

- العلاج الإشعاعي: يتم من خلاله تسليط الأشعة على الخلايا السرطانيّة في البروستاتا للقضاء عليها.

- العلاج الهرموني: يتمّ إعطاء المريض مضادات الأندروجين.

- العلاج الكيميائي: يتمّ من خلاله إعطاء المريض حقنة وريديّة للقضاء على الخلايا السرطانية الموجودة في البروستاتا.

- الأمواج فوق الصوتية: يتم إدخال جهاز مخصّص إلى المستقيم، وبالتالي يقتل الخلايا السرطانيّة.

المزيد من الصحة والجمال:

كل ما تريد معرفته عن سرطان العظام

معلومات قد لا تعرفها عن سرطان القولون