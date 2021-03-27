طبيب البوابة: الأمهات الناضجات يربين أطفالهن بشكل أفضل

صحيح أنه مع تقدم العمر، يصبح الحمل صعباً. ذلك لأن النساء يولدن بعدد ثابت من البويضات ، والذي يتناقص مع تقدمهن في السن...

طبيب البوابة: أسئلة الحمل الشائعة واجاباتها

علاوة على ذلك ، فإن الحمل فوق 35 عامًا يأتي مع بعض المخاطر الإضافية من مضاعفات مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو تشوهات الكروموسومات عند الأطفال حديثي الولادة. لنفس الأسباب ، غالبًا ما تُنصح النساء بالحمل مبكرًا في الحياة. لكن الدراسات تشير إلى أن الحمل في وقت لاحق من الحياة له فوائد عديدة ، من بينها أن الأمهات الناضجات يربين أطفالهن بشكل أفضل.

كيف يكون الحمل في الثلاثينات أفضل؟

في العقدين الماضيين ، انخفض عدد النساء اللاتي يخترن الأمومة في العشرينات من العمر. اليوم المزيد من النساء يخترن إنجاب الأطفال في وقت لاحق من حياتهم ، بسبب حياتهم المهنية أو الزواج المتأخر. في دراسة أجريت في كلية إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية بجامعة آرهوس في الدنمارك ، تم الكشف عن أن الأطفال المولودين لنساء في سن 35 عامًا يجنون بعض الفوائد الإضافية. تشير الدراسة إلى أن الأمهات الأكبر سنًا لسن صارمات فيما يتعلق بفرض الانضباط الجسدي واللفظي على أطفالهن عندما تتراوح أعمارهم بين 7 و 11 عامًا. نتيجة لذلك ، أظهر الأطفال في هذه الفئة العمرية تراجعاً في الصعوبات السلوكية والاجتماعية والعاطفية مقارنة مع غيرهم من الأطفال.

العلاقة مع الأطفال

أشارت الدراسة إلى أن الأمهات في سن الثلاثينات لديهن علاقة أفضل وأكثر استقرارًا مع أطفالهن. حتى أنهم يولون المزيد من الاهتمام لتعليمهم. إلى جانب ذلك ، فإن مستوى نضج النساء يسهل عليهن التغلب على التوتر أثناء الحمل والحفاظ على موقف إيجابي أثناء تربية أطفالهن. مع النضوج العقلي والجسدي يصبح الناس أفضل في التعامل مع التحديات العاطفية والعقلية ، لذا فهم يتعاملون مع أي موقف ويوجهون أطفالهم بطريقة أفضل. إنهم يوفرون لأطفالهم بيئة نفسية اجتماعية إيجابية تساعدهم على التفاؤل في الحياة.

فوائد أخرى للحمل في سن الثلاثين

تم إجراء العديد من الدراسات في الماضي والتي كشفت عن فوائد مختلفة للحمل في وقت لاحق من الحياة. الحصول على علاقة أفضل بين الأم والطفل هو مجرد واحد منهم. تشمل الفوائد الأخرى للحمل في وقت لاحق من الحياة ما يلي:

وفقًا لدراسة ، كان لدى النساء اللواتي أنجبن آخر طفل لهن بعد سن 35 عامًا إدراكًا وذاكرة لفظية أكثر وضوحًا.

يكون خطر تعرض الطفل لإصابة غير مقصودة تتطلب رعاية طبية أقل.

أداء الأطفال الاكاديمي كان أفضل.

تشير دراسة أخرى إلى أن النساء اللواتي لديهن أطفال بعد سن 33 من المرجح أن يعشن حتى سن 95 أكثر بمرتين مقارنة بالنساء اللاتي أنجبن آخر طفل قبل سن 30.

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام