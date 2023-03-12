البوابة - لا شك أن رحلة الحمل و الإنجاب فيها الحلو وفيها المر. لكن ليس الجميع على استعداد لذلك. بينما يخطط الكثيرون للإنجاب ، هناك آخرون يرغبون في تأجيل هذه المسؤولية للاستمتاع بالحياة. وعلى الأرجح يمارس هؤلاء الجنس الوقائي أو تقنية منع الحمل التي يعتقدون أنها الأنجح. إحدى هذه الطرق هي طريقة الانسحاب. دعنا نكتشف ما هو.

طبيب البوابة: الانسحاب لمنع الإنجاب هل هو فعال؟

ما هي طريقة الانسحاب؟

طريقة السحب هي طريقة تقليدية لمنع الإنجاب حيث يتطلب من الرجل سحب قضيبه من المهبل بعيدًا عن الأعضاء التناسلية قبل القذف. أثناء القذف ، يتم إطلاق الحيوانات المنوية من القضيب في سائل يسمى السائل المنوي. يمكن أن تؤدي هذه المادة ، إذا تم إطلاقها داخل المهبل ، إلى الحمل ، ولهذا يُقال إن طريقة الانسحاب ، والتي تسمى أيضًا مقاطعة الجماع ، تمنع حدوث ذلك. ومع ذلك ، فإن الهدف هو منع الحيوانات المنوية من الوصول إلى قناة المهبل حتى لا تتمكن الحيوانات المنوية من القيام بالرحلة إلى قناة فالوب.

طبيب البوابة: الانسحاب لمنع الإنجاب هل هو فعال؟

أسئلة شائعة عن الانسحاب والانجاب

هل يمكنك منع الحمل بطريقة الانسحاب؟

وفقًا لكليفلاند كلينك ، فإن طريقة الانسحاب لا تمنع الحمل بنسبة 100٪ ، وحتى إذا نجح الشخص في منع الحمل بهذه الطريقة لأطول فترة ، فليس هناك ما يضمن أن تكون المرة القادمة سليمة أيضاً. يعود الأمر برمته إلى خطأ بسيط أو سوء تقدير من جانب شريكك ، يمكنك أن تخطئ في التوقيت ، مما يعني أنه من الصعب معرفة اللحظة الدقيقة التي سيحدث فيها القذف.

الخطأ الصغير يعني مقامرة كبيرة ، علاوة على ذلك ، لا يزال بإمكان الحيوانات المنوية دخول المهبل حتى لو انسحب الشريك في الوقت المحدد. يُعزى هذا إلى السائل الذي تم قذفه قبل القذف الرئيسي. قد يحتوي على الحيوانات المنوية ، والتي يمكن أن تخصب بويضة المرأة. أخيرًا ، حتى لو انسحب الشخص في الوقت المحدد ، فإن ترك السائل المنوي في أعلى الفخذين والأعضاء التناسلية يمكن أن يسبب الحمل.

ماذا لو لم تكن المرأة في فترة التبويض؟

بغض النظر عما إذا كانت فترة الإباضة لديكِ أم لا ، فإن طريقة الانسحاب لا تضمن منع الحمل. عندما تكونين في فترة الإباضة ، من المؤكد أن فرص حدوث الحمل مرتفعة. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه لا يمكنك الحمل عندما لا تكون هناك فترة إباضة ، فوفقًا للخبراء ، يمكن للحيوانات المنوية أن تعيش في جسمك لمدة تصل إلى سبعة أيام. ومع ذلك ، حتى لو لم تكن في فترة الإباضة ، إذا كان لديك حيوانات منوية في جهازك التناسلي ، فقد يؤدي ذلك إلى الحمل.

كيف اقلل من فرص الانجاب إذا كنت لا أرغب في الحمل؟

هناك العديد من أنواع وسائل منع الحمل التي يمكنك استخدامها لمنع الحمل. الواقي الذكري هو الإجراء الوقائي الأكثر شيوعًا ضد الحمل. في حين أنها لا تضمن فعالية بنسبة 100٪ ، إلا أنها لا تزال أفضل في تقليل فرص الحمل من طريقة الانسحاب. يمكنك أيضًا اختيار حبوب منع الحمل عن طريق الفم ، وجهاز اللولب داخل الرحم (IUD) ، والحجاب الحاجز ، وحلقة منع الحمل. حبوب منع الحمل الطارئة. وأخيراً تحدثي إلى طبيبك قبل اختيار وسيلة منع الحمل.

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