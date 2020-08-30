طبيب البوابة: البصل لفقدان الوزن السريع

أدى الإغلاق إلى زيادة مفرطة في الوزن لدى معظمنا. فنحن نجلس طوال اليوم ونحدق في الكمبيوتر وفي التلفاز، لدرجة ان اكتسبنا جميعًا بعض الدهون في البطن. ولم يتوقف الامر على عدم قدرتنا على ارتداء الملابس القديمة فحسب، بل زاد الكسل أيضًا بسبب الوزن الزائد. إذا زاد وزنك مثل الملايين من الاشخاص أثناء هذا الإغلاق ، فإليك بعض المساعدة:

أثناء محاولتك فقدان دهون البطن ، عليك أن تكون يقظًا جدًا بشأن ما تأكله وما لا تأكله. وبالحديث عن الأكل ، هل تعلم أن هناك مادة غذائية في كل منزل نستهلكها جميعًا في معظم الأيام ويمكن أن تساعدنا في إنقاص الوزن.

انه البصل. كلنا نأكل البصل كل يوم لكن لا نرى أي تغيير في وزننا، هذا لأننا لا نستهلكه بالطريقة الصحيحة.

البصل غني بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد في الحفاظ على صحة أمعائك وتساعد في إنقاص الوزن بشكل فعال. يعمل البصل كطعام بروبيوتيك قوي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بسرعة عند تناوله نيئًا.

فيما يلي طريقتان مثاليتان لاستهلاك البصل لإنقاص الوزن:

عصير البصل:

ستحتاج الى بصلة متوسطة الحجم وثلاثة أكواب من الماء وخلاط لعمل هذا العصير.

فقط اغلي الماء وضعي فيه البصل. دعه يبرد قليلاً ثم اطحنه في الخلاط. وعصيرك اصبح جاهزاً.

يمكنك تناول هذا العصير في أي وقت من اليوم ، ولكن تجنب تناوله على معدة فارغة.

شوربة البصل:

ستحتاج إلى ستة بصل كبيرة وخضروات وزيت زيتون وزنجبيل وثوم وبعض الماء.

قطع 6 بصلات كبيرات جيدا. الآن في قدر على النار ضع القليل من زيت الزيتون واضف له الزنجبيل المبروش والثوم. قلب الزنجبيل والثوم لمدة دقيقتين ثم اضف البصل المقطع، الطماطم، والخضار والفلفل الأسود والملح.

قلب جيدا واتركه لينضج لمدة 15 دقيقة.

اصبح الحساء جاهزاً.

يفضل تناول الحساء كوجبة لوحده دون نشويات.