طبيب البوابة: التدليك الصيني لفقدان الوزن يصبح فقدان الوزن ضرورة عندما يبدأ الوزن الزائد في التأثير على صحتك - ليس فقط جسديًا ولكن عقليًا أيضاً. في معظم الحالات ، يمكن أن تعمل إدارة الوجبات الغذائية واتباع نظام التمارين الصحية المنتظمة العجائب لفقدان الوزن.

ومع ذلك ، فإن نمط الحياة الحالي سريع الخطى والتغييرات التي يسببها يمكن أن تؤدي إلى الإحباط والتوتر والنزيف العقلي وهذه العوامل يمكن أن تكون مسؤولة عن كل الوزن الزائد الذي تحمله ، حرفياً.

طبيب البوابة: التدليك الصيني لفقدان الوزن

الاكل العاطفي

نظرًا لأن الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى الأكل العاطفي ويمكن أن تؤدي الحالة العاطفية السيئة إلى زيادة الوزن بسبب الأكل العاطفي ، فمن المهم إيجاد حل فريد مثل المشكلة نفسها. بادئ ذي بدء ، بمجرد تحديد السبب الجذري لزيادة وزنك ويصبح ضغطًا عقليًا أو عاطفيًا ، يجب عليك الآن اتخاذ خطوات فعالة للتخلص منه بالإضافة إلى روتين التمارين الرياضية. الوخز بالإبر هو تقنية صينية تم نشرها مؤخرًا وأثبتت فعاليتها في إدارة وكبح التوتر وتحسين الهضم وتحسين التمثيل الغذائي.

فيما يلي خمس نقاط للوخز بالإبر، والتي لها أسماء صينية تقليدية يمكنك النقر عليها لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

طبيب البوابة: التدليك الصيني لفقدان الوزن

سانيينجياو (SP6) Sanyinjiao

تقع هذه النقطة على بعد ثلاث بوصات أسفل عظم الكاحل الداخلي ويعتقد أنها تؤثر على أعضاء أسفل البطن والجهاز العصبي السمبتاوي.

كيفية تدليك النقطة:

ضع إصبعًا أو إصبعين على إحدى نقاط sanyinjiao . ضع ضغطًا لطيفًا ولكن ثابتًا على النقطة بالأصابع. استخدم حركة دائرية لتدليك هذه النقطة لمدة 2 إلى 3 دقائق تقريبًا. كرر على الجانب الآخر.

رينجونج Renzhong (GV26)

تقع النقطة على بعد أقل من بوصة واحدة أسفل حيث تلتقي الخياشيم. وتسمى هذه النقطة أيضًا "النثرة". يقع على طول خط الزوال الحاكم ويعتقد أنه فعال بشكل خاص في التعامل مع السمنة.

كيفية تدليك النقطة:

ضع إصبعًا واحدًا على نقطة رينجونج. ضع ضغطًا لطيفًا ولكن ثابتًا على النقطة بالإصبع. استخدمي حركات دائرية لتدليك هذه النقطة لمدة 2 إلى 3 دقائق.

زوهاي Xuehai (SP10)

تقع هذه النقطة فوق غطاء الركبة ، على بعد بوصتين تقريبًا من مركز الجسم ، أسفل عضلة الفخذ. تقع النقطة على طول خط الطول في الطحال ويعتقد أن لها تأثيرات كبيرة على مستويات السكر في الدم.

كيفية تدليك النقطة:

ضع إصبعين على نقطة زوهاي . ضع ضغطًا لطيفًا ولكن ثابتًا على النقطة بكلتا الأصابع. استخدم حركة دائرية لتدليك النقطة لمدة 2 إلى 3 دقائق. كرر على الجانب الآخر

زونجوان Zhongwan (CV12)

يقع على ارتفاع أربع بوصات فوق السرة ، ويعتقد أن هذه النقطة تؤثر على أعضاء الجزء العلوي من البطن والمعدة والأمعاء.

كيفية تدليكه:

ضع إصبعين على نقطة زونجوان. ضع ضغطًا لطيفًا ولكن ثابتًا على النقطة بكلتا الأصابع. المنطقة حساسة لذلك تأكد من أنك لا تمارس الكثير من الضغط. استخدمي حركات دائرية لتدليك هذه النقطة لمدة 2 إلى 3 دقائق.

زوسانلي Zusanli (ST36)

تقع هذه النقطة على بعد ثلاث بوصات تقريبًا تحت غطاء الركبة وبوصة واحدة من مركز الجسم. يقع على خط الطول في المعدة ويعتقد أنه يؤثر على أعضاء الجزء العلوي من البطن والجهاز العصبي السمبتاوي الذي يتحكم في الهضم والطاقة الكلية للجسم.

كيفية تدليكه:

ضع إصبعين على إحدى نقاط زوسانلي. ضع ضغطًا لطيفًا ولكن ثابتًا على النقطة بكلتا الأصابع. استخدمي حركات دائرية لتدليك المنطقة لمدة 2 إلى 3 دقائق. كرر على الجانب الآخر.

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