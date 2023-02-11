طبيب البوابة: التهاب البنكرياس الأعراض وشروط الوقاية التهاب البنكرياس هو حالة طبية يصاب فيها البنكرياس ، وهو عضو موجود في البطن، بالتهاب. هناك نوعان رئيسيان من التهابات البنكرياس ويمكن أن يسبب كلا النوعين من الالتهاب إزعاجًا كبيرًا ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح.

طبيب البوابة: التهاب البنكرياس الأعراض وشروط الوقاية

أنواع التهابات البنكرياس

التهاب حاد: هو بداية مفاجئة لالتهاب البنكرياس الذي يزول عادة في غضون أيام قليلة إلى أسبوع مع العلاج المناسب.

التهاب مزمن: هو التهاب طويل الأمد للبنكرياس ينتج عنه ضرر دائم مع مرور الوقت. يمكن أن يتطور الالتهاب المزمن للبنكرياس من نوبات متكررة من الالتهاب الحاد أو من حالات كامنة أخرى مثل التليف الكيسي أو التهاب البنكرياس الوراثي.

علامات وأعراض الالتهاب الحاد:

ألم في الجزء العلوي من البطن.

ألم في البطن يمتد إلى الظهر.

الشعور بالألم عند لمس البطن.

القيء.

الحمى.

الغثيان.

سرعة ضربات القلب.

صعوبة التنفس .

علامات وأعراض الالتهاب المزمن:

ألم في الجزء العلوي من البطن.

عسر الهضم والألم بعد الأكل.

انخفاض ضغط الدم.

فقدان الوزن .

براز دهني ورائحة كريهة (إسهال دهني) .

ملامح سوء الامتصاص .

مرض السكري.

ما هي عملية العلاج؟

يعتمد العلاج على شدة الحالة والسبب الأساسي. ومع ذلك ، تتضمن بعض خيارات وإجراءات العلاج الشائعة ما يلي:

اختبارات الدم لفحص خلايا الدم البيضاء ووظائف الكلى وإنزيمات الكبد ومستويات مرتفعة من إنزيمات البنكرياس و CRP .

التصوير المقطعي المحوسب (CT) لتقييم مدى الالتهاب .

التصوير بالموجات فوق الصوتية بالمنظار لتقييم مدى الالتهاب وما إذا كان الصرف ضروريًا.

اختبار البراز لتشخيص التهاب البنكرياس المزمن .

طبيب البوابة: التهاب البنكرياس الأعراض وشروط الوقاية

ما هي الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها؟

هناك طرق لحماية البنكرياس وتقليل مخاطر التعرض لمشاكل صحية خطيرة مثل التهاب البنكرياس والـ EPIs الأخرى. تشمل بعض التدابير ما يلي:

يجب على المرضى الذين يعانون من HIO البنكرياس تجنب الكحول بشكل صارم. اتباع نظام غذائي صحي وسليم: يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي منخفض الدهون وعالي الألياف في تقليل الضغط الواقع على البنكرياس وتقليل مخاطر الإصابة بالالتهاب . الابتعاد الصارم عن التدخين يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر. الأشخاص الذين يعانون من الكبد الدهني ومستويات الدهون أثناء الصيام يجب أن يكونوا واعين جدًا بنمط حياتهم.

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