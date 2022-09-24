طبيب البوابة: الجزر يجلب السعادة والكال يجلب الحزن كشفت دراسة جديدة هي الأولى من نوعها أن طفلك يتفاعل بتعابير وجهه مع الطعام الذي تتناوله أثناء الحمل. تم اجراء مسح بالموجات فوق الصوتية رباعي الأبعاد للأمهات لمعرفة كيف يتفاعل أطفالهن بشكل مختلف مع الجزر واللفت. ورأوا الباحثون أن الأجنة أعطت مزيدًا من ردود فعل "الضحك" على الجزر ، ولكن ردود فعل "وجه البكاء" تجاه الكال.

يعتقد الباحثون أن النساء الحوامل يمكن أن يؤثرن على تفضيلات ذوق أطفالهن وقد ينجحن حتى في تكوين عادات غذائية صحية حتى قبل ولادة الطفل.

طبيب البوابة: الجزر يجلب السعادة والكال يجلب الحزن

حول الدراسة

في هذه الدراسة ، تم فحص 100 امرأة حامل تتراوح أعمارهن بين 18 و 40 عامًا بعد 32 و 36 أسبوعًا من الحمل. تم إعطاؤهم كبسولة تحتوي على حوالي 400 مجم من مسحوق الجزر أو الكال ، والتي استهلكوها قبل حوالي 20 دقيقة من الفحص.

سجل الخبراء ردود فعل الأجنة بعد فترة وجيزة من تناول النساء الحوامل كبسولات الجزر والكال. شوهدت ردود أفعال وجه الأطفال الذين لم يولدوا بعد في مجموعتي النكهة من كمية صغيرة من نكهة الجزر أو الكال.

طبيب البوابة: الجزر يجلب السعادة والكال يجلب الحزن

كيف يمكن أن تكون هذه التفاعلات ممكنة

يختبر الناس النكهة من خلال مزيج من الطعم والرائحة. في حالة الأجنة ، يمكن الشعور بالنكهة من خلال استنشاق السائل الأمنيوسي وابتلاعه في الرحم.

قال البروفيسورة ناديا ريسلاند ، المؤلفة المشاركة للدراسة: "قد يكون لهذه الدراسة الأخيرة آثار مهمة لفهم الدليل المبكر لقدرات الجنين على الإحساس والتمييز بين النكهات والروائح المختلفة من الأطعمة التي تتناولها أمهاتهم".

طبيب البوابة: الجزر يجلب السعادة والكال يجلب الحزن

كيف تساعد هذه النتائج

قالت خريجة الدراسات العليا بيزا أوستون ، التي قادت البحث ، "دراستنا هي الأولى التي شاهدت ردود الفعل هذه قبل الولادة. نعتقد أن التعرض المتكرر للنكهات قبل الولادة يمكن أن يساعد في تحديد تفضيلات الطعام بعد الولادة - والتي قد تكون مهمة عند التفكير في الرسائل حول الأكل الصحي وإمكانية تجنب "الانزعاج من الطعام" عند الفطام ".

يمكن أن تساعد النتائج أيضًا في إجراء مزيد من الأبحاث حول كيفية تطور مستقبلات الذوق والشم لدى البشر. ما تأكله الأم أثناء الحمل يمكن أن يؤثر على ذوق الطفل بعد الولادة ، لذلك يمكنك بالفعل تعزيز حبه للفاكهة والخضار قبل ولادته.

طبيب البوابة: الجزر يجلب السعادة والكال يجلب الحزن

إيجاد رد فعل لأشياء أخرى غير الطعام

قال البروفيسورة ناديا ريسلاند ، المؤلفة المشاركة للدراسة ، إن الأبحاث السابقة في مختبرهم من خلال فحوصات الموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد قد وجدت أيضًا ردود فعل جنينية تجاه سلوكيات الأمهات مثل التدخين والتوتر والاكتئاب والقلق.

وجدت دراسات سابقة تأخيرًا في قدرات معالجة الكلام عند الرضع الذين تعرضوا للتدخين أثناء الحمل.

طبيب البوابة: الجزر يجلب السعادة والكال يجلب الحزن

مزيد من الدراسة

قالت الأستاذة المشاركة في البحث الأستاذ جاكي بليسيت ، من جامعة أستون في برمنغهام ، إن خطوتهم التالية هي فحص "ما إذا كانت الأجنة تظهر استجابات أقل" سلبية "لهذه النكهات بمرور الوقت." سيمكن هذا الباحثين في الواقع من استنتاج مؤكد أن الأمهات يمكن أن يؤثرن على طعم أطفالهن في الرحم ، "مما يؤدي إلى قبول أكبر عندما يتذوقها الأطفال لأول مرة خارج الرحم".

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