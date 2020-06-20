طبيب البوابة: الحساسية عند الأطفال الرضع

أصبحت الحساسية لدي الأطفال الرضع متزايدة بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية. وأظهرت الدراسات أن حليب الأم يعتبر خط الدفاع الاول في مواجهة الحساسية والأكزيما وحساسية الجهاز التنفسي. لذلك ينصح في حالة استبداله بالحليب الصناعي استشارة الطبيب واختيار حليب لا يسبب الحساسية وله فعالية مثبتة (طالما أنه ليس هناك تاريخ مرضي من الحساسية لمثل هذا الحليب). بالإضافة الى ذلك تنصح الأمهات بعدم تناول الفول السوداني بأي شكل من الأشكال خلال هذه المرحلة. كما يوصي باستبعاد أي من المواد الغذائية الأخرى وفقا للتاريخ المرضي للعائلة.

قائمة الأطعمة الأكثر احتمالاً أن تسبب الحساسية:

البيض

الحليب البقري

الفول السوداني

الأسماك

المحار

المكسرات (الجوز، البندق، الكاجو، الفستق، اللوز، إلخ )

الذرة و فول الصويا

بشكل عام تختفي الحساسية من الحليب البقري و فول الصويا والبيض في مرحلة الطفولة. أما الحساسية من الفول السوداني، فتعتبر الأكثر خطرا، فتختفي من ما يقرب من ربع الأطفال قبل مرحلة البلوغ . أما الحساسية من الأسماك والمحار فعادة ما تكون دائمة.

احذري في فترة الفطام (بعمر 6 شهور):

تبدأ فترة التنوع الغذائي في الأطعمة للأطفال الرضع ما بين 6 أشهر وسنة. بالنسبة للأطعمة ذات المخاطر دون فوائد غذائية محددة (الكرفس، الفول السوداني، الفواكه والمكسرات، المحار) فمن الأفضل الانتظار بعد السنة الأولى. ومن ناحية أخرى فإنه غير مفضل تأخير تقديم البيض والسمك للأطفال.