طبيب البوابة: الريجيم البارد

هل ترغبين في إنقاص وزنك الزائد، هل جربت كل الطرق ولم تنجح أيها؟ لما لا تجربي الريجيم البارد، وهو ببساطة : استبدال الماء بالمشروبات الساخنة (الشاي والقهوة وخلاصات الأعشاب بالماء)، فعند شرب ليتر ونصف من الماء يوميًّا، ولمدة شهر، يمكنك خسارة 200 غرام من الدهون، دون القيام بأي جهد إضافي.

يُفيد الاستحمام بماء بارد أيضًا على خسارة الوزن، فكلما انخفضت درجة الحرارة كلما حاول الجسم تدفئته عن طريق حرق السعرات الحرارية، الامر الذي يُساعد في إنقاص الوزن.

فالجسم يُحاول في كلِّ الأوقات، الحفاظ على درجة حرارة طبيعيَّة تُعادل 37 درجة مئويَّة. ولذا، من الضروري أن يقوم الجسم دائمًا بإحراق السعرات الحرارية وتحويلها إلى طاقة. لكن، إذا تمَّت تغذية الجسم بالأطعمة والمشروبات الساخنة، مثل: الخلاصات العشبيَّة والشوربات في هذه الحالة، لا يمكنه إحراق الدهون والتخلّص من الكيلوغرامات الزائدة. لذا، ولإنقاص الوزن وإحراق الدهون بفعالية، يُفضَّل تناول المشروبات الباردة، مع التركيز على الخضراوات والمأكولات غير المطهوَّة والفواكه واللحوم المطهوة في وقت سابق والمبرَّدة بعد ذلك.