البوابة - وفقاً لخبراء الصحة، تعد هذه الفترة من أسوأ فترات انتشار التدخين عالمياً، وخاصة السجائر الإلكترونية التي لا زالت تلاقي رواجاً وشعبية بين المراهقين والشباب من الجنسين على حد سواء.

في البداية كان يعتقد أن السجائر الإلكترونية سوف تحل محل السجائر التقليدية التدخين. واعتقد الكثير من الناس ان هذه الطريقة يمكن أن تمهد لتقليل استهلاك السجائر بشكل عام أو تركها تمامًا. ولكن الأبحاث الحديثة كشفت عكس ذلك، فوفقاً لبحوث أجرتها العديد من المنظمات الصحية فأن السجائر الإلكترونية المشهورة باسم (فايب) قد تبدو كبديل آمن للتدخين، ولكنها في الواقع تحمل نفس الأضرار والمخاطر الصحية التي تسببها السجائر التقليدية. وبالنظر إلى تزايد شعبية هذه السجائر الكترونية وسهولة استعمالها، من الأهمية بمكان فهم المخاطر المحتملة لاستخدامه.

طبيب البوابة: السجائر الإلكترونية ليست أقل ضرراً

5 أمراض يسببها تدخين السجائر الألكترونية (فايب)

فشار الرئة

تسبب مادة Diacetyl ، الموجودة في بعض عصائر (الفايب) ، حالة رئوية نادرة تعرف باسم مرض فشار الرئة (التهاب الشعب الهوائية). ومن أعراضه ضيق التنفس ، والصفير ، وضيق الصدر. هذه الأعراض يمكن أن تتفاقم مع مرور الوقت إذا تم تجاهلها.

أمراض القلب والأوعية الدموية

أثارت العديد من الأبحاث مخاوف من تزايد أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالتدخين. ثبت أن تدخين (الفايب) المنتظم يعطل نظام القلب والأوعية الدموية عن طريق زيادة خطر الإصابة بالأمراض القلبية والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم. تسرب السجائر الالكترونية النيكوتين الى الجسم والذي يؤثر على مستوى ضغط الدم. مع مرور الوقت ، فإن التدخين المنتظم يجعل الأوعية الدموية تضيق.

امراض السرطان

اعتمادًا على نظامك الغذائي ونمط الحياة ومستويات التلوث في المنطقة التي تقيم فيها ، يمكن أن يزيد تدخين السجائر الالكترونية من خطر الأورام الخبيثة في جسمك. يعد التعرض طويل المدى للمركبات السامة والعديد من المواد الكيميائية الضارة الموجودة في عصير فايب خطيرًا بشكل أساسي على صحتك. عادةً ما تزيد السجائر الالكترونية من خطر الإصابة بالسرطان ، بما في ذلك سرطان الفم أو سرطان اللسان أو سرطان الحلق.

مشاكل الرئة

استنشاق المواد الكيميائية البخارية يسبب التهاب الرئة وتلفها بمرور الوقت. ومن المتوقع أن تصبح الأمراض التي تهدد الحياة مثل التهاب الشعب الهوائية والربو واضطرابات الجهاز التنفسي الأخرى سائدة بين الأفراد الذين يدخنون.

إدمان النيكوتين

تحتوي جميع سوائل (فايب) تقريبًا على النيكوتين، وهي مادة إدمان تؤثر على صحة قلبك بشكل سيء . كل يوم تقوم فيه باستخدام السجائر الالكترونية تزيد من احتمال اصابتك بالإدمان على استخدام النيكوتين.

طبيب البوابة: الفرق بين كوفيد و إنفلونزا H3N2

5 أسباب مدهشة للإصابة بعدوى فطريات الخميرة