طبيب البوابة: الشاي الأخضر والهيل لحرق الدهون

شاي الهيل الصحي

يحتوي الهيل على نسبة هامة من مجموعة الفيتامين ب الذي يساعد على تعزيز عملية الأيض وبالتالي حرق الدهون بشكل فعال. كما يحتوي الهيل على مجموعة هامة من الفيتامينات، والمعادن والمغذيات الدقيقة مثل الريبفلافين، الكنياسين، البيريدوكسين والثيامين وهي عناصر تفيد في الحفاظ على صحة الجسم وطاقته.

يساعد الهيل على تعزيز نشاط الكبد وطرد السموم والمواد الغير ضرورية التي يمكن أن تتراكم في شكل دهون في الجسم.

شاي الهيل

المكونات:

2 كيس من الشاي الأخضر

1 كوب ماء

3 حبات هيل طازج

عسل حسب الرغبة

التحضير:

ضعي الماء مع ملعقة من العسل الطبيعي في إبريق على النار حتى يصل درجة الغليان، ثم ضعي أكياس الشاي وارفعيه عن النار.

عندما يتغير لون الماء، أضيفي حب الهيل واتركيه لبعض الدقائق الإضافية قبل تناوله.