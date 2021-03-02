طبيب البوابة: الشاي دواء قبل أن يكون مشروب عشبي

كتب الباحث الياباني أوكاكورا كاكوزو من القرن التاسع عشر في كتابه الشهير "كتاب الشاي": "بدأ الشاي كدواء ونما إلى مشروب"...

تؤكد الأبحاث حول تاريخ شرب الشاي في جميع أنحاء العالم أن هذا المشروب كان يُعتبر في الأصل وسيلة مساعدة على اليقظة ، ويدعو الشارب إلى تناول رشفات بطيئة وأن يكون في وقت محدد وليس كثيرًا من أجل المتعة أو الاستهلاك غير المبرر. والعالم بحاجة لشاي مثل هذا مرة أخرى. كغذاء وظيفي تأملي يمكن أن يرتفع لمواجهة تحديات الحياة الحديثة.

الأطعمة الوظيفية هي الأطعمة التي تقدم فوائد صحية تتجاوز قيمتها الغذائية. بالإضافة إلى المكونات الغنية بالمغذيات ، فهي تشمل أيضًا الأطعمة المدعمة بالفيتامينات والمعادن والبروبيوتيك والألياف. والشاي والقهوة - على عكس ما يحملانه من سمعة سيئة - يمكن اعتبارهما في الواقع أغذية وظيفية إذا تم تناولهما في أنقى صورهما ، وغير المغشوشة ، والطازجة والأقل معالجة. يمكن أن تساعدك إضافة أنواع مختلفة من الشاي في روتينك اليومي على البدء في اتباع نهج "الشخص بالكامل" من أجل علاج أو منع بعض الأمراض والمساهمة في الرفاهية العامة.

الشاي كدواء بديل

جميع أنواع الشاي لها خصائص قوية مضادة للأكسدة. المرارة في الشاي وكذلك الجفاف الذي تشعر به في فمك بعد شربه بسبب مادة الكاتيكين ، مضادات الأكسدة الطبيعية التي تحارب تكوين الجذور الحرة في الجسم. يمكن أن يمنع الشاي السرطان ويساعد في علاج التهاب المفاصل والصدفية وأمراض المناعة الذاتية الأخرى. كما أنه مفيد جدًا لأمراض القلب والأوعية الدموية. علاوة على ذلك ، فهو مشروب منخفض السعرات الحرارية ويمكن أن يكون بديلاً رائعًا عن أي مشروب في أي وقت .

في حين أن العالم يتذمر من الشاي الأخضر ، فإن الشاي الأسود (الصنف الصيني ، وليس الإنجليزي) ، والأولونغ ، والشاي المسمى بوير هي أيضًا أدوية فعالة. في الواقع ، جميع الأعشاب هي أدوية ، سواء كانت على شكل "شاي" أو نقيع أو صبغة ، أو كبسولة. يحتوي الشاي الأسود على مادة البوليفينول والفلافونويد مما يجعله مضادًا قويًا للأكسدة ، في حين أن الكركديه أو أي شاي زهرة له خصائص مضادة للأكسدة رائعة أيضًا.

أفضل طريقة لتناول الشاي يمكن أن يكون منقوعًا و للاستفادة من فوائده من المهم احتساء الشاي بدون سكر أو حليب.

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