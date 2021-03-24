طبيب البوابة: الصيام المتقطع قد لا يساعدك على خسارة دهون البطن

لا شك أن سمعت عن الصيام المتقطع فهو أحد أكثر اتجاهات النظم الغذائية شهرة اليوم.

تتطلب طريقة الصيام المتقطع من الناس امتناعاً قصير الأجل عن الطعام على فترات منتظمة ، حيث يحدون من استهلاك السعرات الحرارية بشكل كبير لأيام معينة من الأسبوع أو خلال نافذة محددة من اليوم .

ويدعي أنصار هذا النظام الغذائي أنه مفيد لفقدان الوزن ويساعدك على درء أمراض القلب.

لكن الأطباء والخبراء حذروا من أن هذا النظام الغذائي ليس للجميع. حيث أبلغ معظم الرجال الذين جربوا هذا النظام الغذائي عن نتائج إيجابية. ولكن بالنسبة للعديد من النساء، فإن أي نوع من الصيام المتقطع ، سواء أكان الصيام لمدة 16 ساعة طوال الليل أو وضع حد للسعرات الحرارية عند 500 سعرة حرارية لمدة يومين في الأسبوع ، قد أدى إلى نتائج عكسية.

الأعراض الجانبية الشائعة الصيام المتقطع

للصيام المتقطع آثار جانبية مختلفة ، والتي تشمل أيضًا الإفراط في تناول الطعام ، والنوم السيئ ، وفقدان العضلات. وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة Cell ، يمكن أن يكون هناك تأثير جانبي آخر للصيام المتقطع ، فقد لا تختفي الدهون الحشوية التي تسمى أيضًا دهون البطن وقد تبني مقاومة للصيام.

الدراسة

بالنسبة للدراسة ، قام باحثون في أستراليا بفحص أنواع مختلفة من الأنسجة الدهنية لدى الفئران ليروا كيف تستجيب الأنسجة بشكل مختلف للصيام كل يومين ، ويسمى أيضًا صيام اليوم البديل.

فسيولوجيا يتشابه الفأر مع البشر ، لكن التمثيل الغذائي لديه أسرع بكثير ، مما يسمح للعلماء بمراقبة التغييرات بسرعة أكبر من التجارب البشرية وأيضًا دراسة المشكلات التي يصعب أخذ عينات منها على البشر.

التحليل

وجدت الدراسة أنه في حالة الصيام ، تتكيف دهون البطن لحماية مخزونها من الطاقة. أثناء الصيام، توفر الأنسجة الدهنية الطاقة لبقية الجسم عن طريق تحقيق جزيئات الأحماض الدهنية. ومع ذلك ، أصبحت دهون البطن مقاومة لإطلاق الأحماض الدهنية أثناء الصيام. كانت هناك أيضًا علامات على أن دهون البطن والدهون تحت الجلد زادت من قدرتها على تخزين الطاقة على شكل دهون ومن المرجح أن تعيد بناء مخزون الدهون بسرعة قبل فترة الصيام التالية.

النتيجة

إذا كنت تحاول الصيام كل يوم ولم تلاحظ أي نتائج ، فقد يكون ذلك بسبب أن لديك دهونًا حشوية قابلة للتكيف بدرجة عالية.

قد لا يتم تطبيق نتائج الدراسة على أنظمة غذائية مختلفة مثل النظام الغذائي 5: 2 ، وهو أمر شائع لدى الأشخاص الراغبين في إنقاص الوزن.

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