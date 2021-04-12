طبيب البوابة: العلاجات المنزلية للقرحة

العلاجات المنزلية لقرحة المعدة أو القرحة الهضمية ، هذه القرحة هي في الأساس تقرحات مفتوحة توجد في بطانة المعدة...

نظرًا لوجود كمية عالية من الحمض في المعدة ، فإن القرحة تكون مؤلمة جدًا. غالبًا ما تحدث قرحة المعدة بسبب بكتيريا H.pylori وهي نوع من البكتيريا التي تهاجم المعدة. من الممكن أيضًا أن تحدث القرحة بسبب تناول مضادات الالتهاب ومسكنات الألم غير الستيرويدية.

عادةً ما تُعالج قرحة المعدة بالأدوية لمنع حمض المعدة أو معادلته أو تقليله. إذا لم تكن ترغب في تناول الأدوية ، فهناك طريقة طبيعية لحل هذه المشكلة.

علاجات طبيعية للقرحة

البروبيوتيك. هذه هي الخميرة الحية والبكتيريا التي تساعد في الجهاز الهضمي. توجد البروبيوتيك في العديد من الأطعمة مثل الزبادي والكيمتشي والميسو واللبن. يمكنك أيضًا تناول البروبيوتيك كمكملات يمكن أن تساعد في التغلب على بكتيريا مرة أخرى وفي نفس الوقت تسريع عملية الشفاء.

الثوم. علاج طبيعي آخر وجد أنه مفيد في علاج جرثومة المعدة وهو مستخلص الثوم. لسوء الحظ ، لا يمكن للجميع تحمل طعم مستخلص الثوم. ولكن يمكنك الحصول على واحدة في شكل مكمل لذلك لا داعي للقلق بشأن الطعم على الإطلاق. ومع ذلك ، إذا كنت تتناول دواء مضاد لتخثر الدم ، فتأكد من أن تسأل طبيبك عما إذا كان من المقبول تناول مكملات الثوم.

الفلافونويد. تظهر الأبحاث أن مركبات الفلافونويد يمكن أن تكون علاجًا مفيدًا لقرحة بطانة المعدة. يوجد هذا المركب في الواقع في العديد من الخضروات والفواكه مثل البقوليات واللفت والتوت والتفاح والشاي وفول الصويا والعنب الأحمر والبروكلي والعنب الأحمر على سبيل المثال لا الحصر. ومع ذلك ، هناك أنواع معينة من مركبات الفلافونويد التي يمكن أن تهيج بطانة المعدة ، لذا تأكد من اختيار تلك التي تتوافق مع معدتك.

العسل. لا يستخدم العسل للتحلية فحسب ، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف تقرحات المعدة. وذلك لأن العسل يحتوي على العديد من العناصر مثل مضادات الأكسدة والبوليفينول التي تساعد في علاج القرحة. العسل مادة معروفة كمضاد للبكتيريا مما يعني أنه يمكن أن يساعد في التغلب على جرثومة المعدة. إذا كانت مستويات السكر في الدم طبيعية ، فيمكنك تناول العسل وفائدته في علاج قرحة المعدة.

الملفوف. الملفوف هو نوع من الأطعمة اللبنية التي تساعد في إنتاج الأحماض الأمينية التي تساعد على تحفيز تدفق الدم نحو بطانة المعدة. وهذا بدوره يساعد على تقوية البطانة وفي نفس الوقت يعالج القرحة التي تكونت على جدران المعدة. علاوة على ذلك ، يحتوي الملفوف على كميات عالية من فيتامين سي وهو مفيد للمرضى المصابين بالبكتيريا الحلزونية.

هذه مجرد أمثلة قليلة من العلاجات الطبيعية التي يمكنك استخدامها لمحاربة قرحة المعدة. من خلال إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي ، لن يمر وقت طويل قبل أن تختفي قرحة المعدة تمامًا. هناك أنواع أخرى من الطعام يمكنها أن تفعل المعجزات لقرحتك ، لذا خذ وقتك في البحث عنها.

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