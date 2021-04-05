فوائد المشمش المجفف الصحية والجمالية

فوائد المشمش المجفف عديدة، فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل أنثى، كما أن فوائد تناول االمشمش المجفف لا تتوقف عند البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منها المرأة الحامل والمرضعة وأيضاً الأطفال وكبار السن‎.

يحتوي المشمش المجفف على مستويات عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور وفيتامين أ والحديد وفيتامين ج، ويتميز المشمش المجفف بمحتواه العالي من فيتامين سي الذي يحفز الجسم على إنتاج الكولاجين اللازم للحفاظ على نضارة وحيوية البشرة، بالإضافة فيتامين أ الذي يساهم في علاج حب الشباب وحساسية الجلد وحروق الشمس.

المشمش المجفف يعالج الإمساك، بسبب احتواء المشمش المجفف على نسبة عالية من الألياف الغذائية، ويحافظ على صحة الحامل والجنين، لا سيما مع احتواء المشمش المجفف على جرعات مركزة من بعض العناصر الغذائية الهامة، مثل الحديد، ويعمل المشمش المجفف على تنظيم مستويات سكر الدم، إذ يتمتع هذا النوع من الفواكه المجففة بمؤشر جلايسيمي منخفض.

فوائد المشمش المجفف

المشمش المجفف لتنظيف الجهاز الهضمي

المشمش المجفف يمتاز بخصائصه الملينة، والتي تساعد بتنظيف الجهاز الهضمي من السموم المتراكمة فيه، وبالتالي تناول المشمش المجفف من شأنه أن يخلصك من المشاكل الهضمية، مثل: الانتفاخ والغازات ويطهر جهازك من السموم.

المشمش المجفف لتعزيز كثافة العظام

يعد انخفاض كثافة المعادن في العظام أمرًا شائعًا لدى النساء بعد انقطاع الطمث، وهو السبب الرئيسي لهشاشة العظام والتهاب العظام والمفاصل واضطرابات العظام الأخرى المماثلة، ولكن قد يساعد البورون الموجود في المشمش المجفف في تحسين كثافة المعادن في العظام.

المشمش المجفف لعلاج فقر الدم

يعد المشمش المجفف غنيًا بالحديد، والذي يساعد بدوره في علاج والوقاية من الإصابة بفقر الدم، ويحتوي المشمش المجفف على النحاس، الذي يعزز من عملية امتصاص الحديد في الجسم.

بالتالي إدراج المشمش المجفف ضمن النظام الغذائي الخاص بك من شأنه أن يساعد في عملية إنتاج الهيموغلوبين الضروري للجميع، وبالأخص النساء خلال الدورة الشهرية.

المشمش المجفف للمساعدة في علاج الإمساك

يحتوي المشمش المجفف على مادة البكتين وهي عبارة عن ألياف غذائية ذائبة في الماء، بالتالي تساهم في علاج الإمساك، أما بالنسبة لمادة السليلوز الموجودة فيه، فهي ملينة وتساعد في التخلص من الإصابة المزعجة بالإمساك، مع الحفاظ على مستويات جيدة من الماء في الجسم.

المشمش المجفف لتعزيز من عملية الهضم

ينصح عادة بتناول المشمش المجفف قبل تناول الوجبات الرئيسية، والسبب في ذلك أنه يساعد في تعزيز عملية الهضم في الجسم، يحتوي المشمش المجفف على مواد قاعدية تساعد في إعادة توازن الأحماض في الجهاز الهضمي.

المشمش المجفف لخفض الحرارة المرتفعة

يساعد تناول المشمش المجفف في خفض درجة حرارة الجسم المرتفعة، لأنه يوفر الفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية والماء الضرورية للجسم، مع إزالة السموم من مختلف الأعضاء.

المشمش المجفف للمحافظة على صحة البشرة

يساهم المشمش المجفف في علاج الأكزيما وحروق الشمس، بالإضافة إلى دوره في محاربة حب الشباب ومشاكل الجلد المختلفة.

هذا الأمر يعود إلى غنى المشمش المجفف بفيتامين أ الضروري للبشرة، إلى جانب المغذيات المختلفة التي يحتويها، وكما يحتوي المشمش بشكل طبيعي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل: فيتامين ج وفيتامين هـ، والتي تحمي من الأضرار البيئية الناجمة عن أشعة الشمس والتلوث ودخان السجائر، وكما قد تقلل هذه المركبات من خطر الإصابة بالتجاعيد وحروق الشمس.

فوائد المشمش المجفف للحامل

المشمش المجفف للحامل يزود الحامل بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم كالمعادن.

المشمش المجفف للحامل يحمي من الإصابة بفقر الدم، لاحتوائه على الحديد.

من الأطعمة التي تخفف التوتر والاضطرابات النفسية والعصبية المشمش المجفف للحامل.

يساعد المشمش المجفف للحامل في علاج الالتهابات المهبلية، ويحد من النزيف.

يحتوي المشمش المجفف على حمض الفوليك الذي يحمي الجنين من الإصابة بالتشوهات الخلقية، خاصةً بالجهاز العصبي.

المشمش المجفف يساعد على نمو الجنين بصورة سليمة.

المشمش المجفف يحمي الحامل من الإصابة بالإمساك.

يساعد المشمش المجفف على تليين الأمعاء بفضل الألياف التي يحتوي عليها.

المشمش المجفف يقلل انتفاخ البطن بالغازات.

عزيزتي الحامل للحفاظ على الأمان، يجب تناول المشمش باعتدال، وبعد استشارة طبيبك الخاص.

فوائد المشمش المجفف للرجيم

من فوائد المشمش المجفف للرجيم يخفّض من كمية السعرات الحرارية المتناولة عن أخذه بمنزلة وجبة خفيفة بين الوجبات.

المشمش المجفف يحتوي على مقدار جيد من الألياف الغذائية.

يقلل المشمش المجفف من الشعور بالجوع.

المشمش المجفف يزيد من الشعور بالرضا عند تناول الوجبة.

القيمة الغذائية للمشمش المجفف

المشمش المجفف غني بالمعادن؛ مثل: السيلينيوم، والزنك، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والعديد منها، بالإضافة إلى أن المشمش المجفف غني بالفيتامينات؛ مثل: فيتامين C، وفيتامين B، وفيتامين A، وفيتامين K، وفيتامين E، إضافة إلى ذلك المركبات العضوية ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية.

فوائد المشمش المجفف على الريق

فوائد المشمش المجفف على الريق لا تعد ولا تحصى، المشمش المجفف هي فاكهه تم تجفيفها للتخلص من الماء المختزن بها حتى يحتوي على نسبة عالية ومركزة من البروتينات والمغذيات التي يحتاجها جسم الإنسان.

يحتوي المشمش المجفف على مادة البكتين (Pectin)، وهي عبارة عن ألياف غذائية ذائبة في الماء، بالتالي تساهم في علاج الإمساك. أما بالنسبة لمادة السليلوز الموجودة فيه، فهي ملينة وتساعد في التخلص من الإصابة المزعجة بالإمساك، مع الحفاظ على مستويات جيدة من الماء في الجسم.

يحتوي المشمش بشكل طبيعي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل: فيتامين ج وفيتامين هـ، والتي تحمي من الأضرار البيئية الناجمة عن أشعة الشمس والتلوث ودخان السجائر.

يحتوي المشمش المجفف على نسبة عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور التي تعمل على تقوية العظام بشكل جيد، ويعطي أفضل أداء للذاكرة، والأشخاص الذين يتناولون المشمش المجفف يتمتعون بذاكرة حديدية ولا يصابون بمرض الزهايمر.

يحتوي المشمش المجفف على فيتامين ألف وفيتامين جيم، وحمض الستريك الذي يقوم بعمل كبير في تنظيم عملية الهضم وحماية الجهاز الهضمي من العديد من المشاكل التي يصاب بها.

فوائد المشمش المجفف على الريق

من فوائد المشمش المجفف على الريق أنه مصدر للسعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم لممارسة الرياضية والقيام بالمهام اليومية.

المشمش المجفف يحتوي على الكثير من الألياف والفيتامينات والمعادن، وكمية الألياف الموجودة في المشمش المجفف مضاعفة عمّا هي موجودة في المشمش العادي غير المجفف، وهذه الألياف مهمة وضرورية في كثير من الأنظمة الغذائية؛ إذ تزيد من الشعور بالشبع والامتلاء، وفي ذات الوقت تحمي من الإصابة بالإمساك وعسر الهضم، ممّا يساعد على خسارة الوزن.

من فوائد المشمش المجفف على الريق أنها تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرّة في الجسم، بالتّالي يقي من الإصابة بالكثير من الأمراض، ويعزّز من عمل جهاز المناعة.

يعدّ مصدرًا للطّاقة، فالمشمش المجفف يحتوي على سكر طبيعي بنسبةٍ مرتفعة بسبب فقدانه للماء، وجسم الإنسان يحتاج إلى هذا السكر الطبيعي الذي يمده بالطاقة الطبيعية التي تدوم أكثر ممّا قد يحصل عليه من المحليات الصناعية، ويعتمد الكثير من الناس على تناول المشمش المجفف كنوع من الحلويات بدلًا من الحلويات المصنعة، خاصّةً من يتّبعون حمياتٍ غذائيّةً ورجيمًا لخسارة الوزن، فهو حلو المذاق ويساعد على خسارة الوزن.

المشمش المجفف يحتوي على الكثير من عنصر البوتاسيوم، والذي يحتاج إليه الجسم ليوازن بين كمية الماء الذي يدخل إلى خلايا الجسم والماء الخارج منها، ممّا يضبط ضغط الدم، مع الحفاظ على كميةٍ معتدلة منه لتجنّب ارتفاع ضغط الدم، وأفضل كمية يتناولها الفرد هي نصف كوب من المشمش المجفّف؛ لأنّه يعطي الجسم حاجته من البوتاسيوم.

فوائد المشمش المجفف للجنس

المشمش المجفف يعمل على زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال.

يعتبر المشمش من الفواكه المفيدة للرجال حيث أنه يعمل على تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

المشمش المجفف علاج مشاكل الجنس، ومرض العقم، وكان علاج فعال لضعف الانتصاب

يستخدم المشمش المجفف لمعالجة المشاكل الاكثر شيوعًا لدى المتزوجين﻿﻿﻿؛ ويعد علاجاً جيداً لعدم الاحساس بالجماع عند النساء.

المشمش المجفف يعمل على تحسين الخصوبة سواء للرجال أو النساء.

فوائد المشمش المجفف للبشره

المشمش المجفف يعمل على محاربة التجاعيد والخطوط والتشققات وآثار الشيخوخة على البشرة بسبب غنى المشمش بالعديد من المواد المضادة للأكسدة التي تفيد البشرة، وأيضاً وقاية الإنسان من الإصابة بمختلف الأمراض الجلدية كالحبوب والبثور وغيرهما، ومحاربة آثار التقدم في السن والتي تظهر بوضوحٍ على بشرة الوجه خصوصاً.