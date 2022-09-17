طبيب البوابة: العلاج بالليزر الوريدي يطبق هذا العلاج ضوء ليزر منخفض المستوى ذو أشعة تحت حمراء مباشرة في مجرى الدم مما يسمح باختراق الأنسجة بشكل أعمق.

يوصى بالعلاج بالليزر الوريدي كعلاج مشترك مع جرعة من VitaDrip® التي تتيح امتصاص العناصر الغذائية بشكل أسرع.

طبيب البوابة: العلاج بالليزر الوريدي

كل لون له طول موجي خاص به وهذه هي الطريقة التي ينشط بها كل وظيفة خلوية:

يعزز الليزر الأحمر الدورة الدموية وإنتاج الطاقة

يساعد الليزر الأزرق في مكافحة الالتهابات والدورة الدموية الدقيقة

من المعروف أن الليزر الأصفر يعمل على استقرار الحالة المزاجية وتحسين أنماط النوم .

طبيب البوابة: العلاج بالليزر الوريدي

أنواع الاشعة وفوائدها:

فوائد الليزر الأحمر:

يوفر تأثيرات منشّطة

يدعم جهاز المناعة

يزيد من نشاط الخلية

يحسن الدورة الدموية

فوائد الليزر الأزرق:

له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات

له تأثيرات مضادة للبكتيريا والفيروسات

معروف بتسريع التئام الجروح

يدعم تخفيف الآلام

ينشط الميتوكوندريا بأقصى تأثير مضاد للشيخوخة

فوائد الليزر الأصفر:

يدعم إزالة السموم.

يحسن المزاج.

قد يساعد في الاكتئاب.

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