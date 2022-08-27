طبيب البوابة: الفرق بين جدري القرود وأنفلونزا الطماطم كانت السنوات القليلة الماضية صعبة للغاية بالنسبة لنا. ليس فقط فيما يتعلق بفيروس SARs-CoV-2 ، ولكننا أيضًا نحارب الأمراض التي كانت موجودة قبل ظهور كوفيد-19.

بعد أكثر من عامين من انتشار جائحة الفيروس التاجي "كورونا" وما زلنا لم نتجاوزها. حدث الأسوأ من ذلك وهو استمرار ظهور عدوى وأمراض فيروسية جديدة ليس لها لقاح.

أدى العدد المتزايد من حالات جدري القرود وإنفلونزا الطماطم إلى زيادة المخاوف ، والفوضى عبر البلدان وجعل من الصعب على الناس ممارسة أنشطتهم اليومية. أيضًا ، هناك شعور متزايد بالقلق بشأن التشابه بين العديد من أعراض كل من جدري القرود وأنفلونزا الطماطم. بعد قولي هذا ، ستساعدك هذه المقالة على التمييز بين الاثنين. لنبدأ بتعريف جدري القرود وأنفلونزا الطماطم.

طبيب البوابة: الفرق بين جدري القرود وأنفلونزا الطماطم

ما هو جدري القرود وما هي أنفلونزا الطماطم؟

جدري القرود هو مرض فيروسي حيواني المنشأ تسببه الإصابة بفيروس جدري القرود. وفقًا لمايو كلينك ، فإنه عادة ما يصيب القوارض ، مثل الجرذان أو الفئران أو الرئيسيات غير البشرية ، مثل القرود. ومع ذلك ، يمكن أن تحدث أيضًا عند الأشخاص. قبل تفشي المرض عام 2022 ، تم الإبلاغ عن عدوى جدري القرود لدى أشخاص في العديد من دول وسط وغرب إفريقيا ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

من ناحية أخرى ، فإن أنفلونزا الطماطم أو حمى الطماطم ، المعروفة أيضًا باسم مرض اليد والقدم والفم (HFMD) ، هو مرض نادر يتميز بالطفح الجلدي والبثور في جميع أنحاء الجسم. لا علاقة له بالطماطم النباتية ، ومع ذلك ، فقد اشتق اسمه من البثور الحمراء التي تشبه الطماطم.

طبيب البوابة: الفرق بين جدري القرود وأنفلونزا الطماطم

الاختلافات في الأعراض

تبدأ أعراض جدري القرود عادةً في غضون 3 أسابيع من التعرض للفيروس ويمكن أن تستمر من 2 إلى 4 أسابيع. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، تشمل بعض الأعراض الشائعة: الحمى والقشعريرة وتضخم الغدد الليمفاوية والإرهاق وآلام العضلات والظهر والصداع وأعراض الجهاز التنفسي والطفح الجلدي.

قد تسبب أنفلونزا الطماطم أيضًا أعراضًا مثل الحمى وآلام المفاصل والتورم وآلام الجسم والتعب ، والتي يمكن أن يتبعها أيضًا طفح جلدي. ومع ذلك ، في الوقت الحالي، يبدو أن أنفلونزا الطماطم منتشرة بين الأطفال ولا يوجد سبب معروف للمرض.

طبيب البوابة: الفرق بين جدري القرود وأنفلونزا الطماطم

كيف نميز طفح جدري القرود عن طفح أنفلونزا الطماطم؟

يمر جدري القرود بعدة مراحل ، بما في ذلك الطفح الجلدي ، قبل الشفاء. يمكن أن تبدو في البداية مثل البثور وقد تكون مؤلمة أو حكة وقد تتطور بعد 1-4 أيام من ظهور أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

تُعرف أنفلونزا الطماطم بالبثور الحمراء التي تشبه الطماطم. عادة ما يحدث المرض بسبب فيروس كوكساكي الذي ينتج عنه بقع حمراء صغيرة 4-6 ملم على الجلد والتي تتحول فيما بعد إلى فقاعات بداخلها سائل. يمكن أن تظهر الآفات الجلدية على اليدين والقدمين والأرداف. ينتشر عن طريق الاتصال بين الأطفال الصغار وهو محدود ذاتيًا ويتطلب علاجًا داعمًا فقط. لا علاقة له بالطماطم .

طبيب البوابة: الفرق بين جدري القرود وأنفلونزا الطماطم

الوقاية من أنفلونزا الطماطم

أفضل شيء للوقاية هو الحفاظ على النظافة المناسبة وتعقيم البيئة المحيطة. يجب على الآباء إخبار أطفالهم بعدم احتضان أو لمس الأطفال الآخرين الذين يعانون من أعراض الحمى أو الطفح الجلدي.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تحديد أن أنفلونزا الطماطم لها أعراض مشابهة للعدوى الفيروسية الأخرى (الحمى ، والتعب ، وآلام الجسم ، والطفح الجلدي) ، ولكنها لا تتعلق بـ SARS-CoV2 أو جدري القرود أو حمى الضنك أو الشيكونغونيا.

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