طبيب البوابة: الكابسيسين في الفلفل قد يبطئ سرطان الرئة

هل أنت مغرم بأكل الفلفل؟ من لا يحب تلك الحرارة الزائدة في الطعام؟ غالبًا ما يستخدم الفلفل الحار في اعداد الطعام وذلك بسبب النكهة الحارة المميزة. ولكن يبدو أن حبك لهذه التوابل قد يساعد في حمايتك من سرطان الرئة. أظهرت دراسة حديثة أن الكابسيسين ، المركب الذي يعطي الحرارة للفلفل الحار ، يمكن أن يمنع سرطان الرئة من النقائل.

ذكرت جمعية السرطان الأمريكية أن السرطان هو السبب الرئيسي للوفاة في كل من الرجال والنساء في الولايات المتحدة حيث يصاب 228،150 شخصًا بسرطان الرئتين ويموت أكثر من نصفهم بسبب الحالة المذكورة. يعود سبب موتهم إلى انتشار السرطان من الرئتين إلى أجزاء مختلفة من الجسم.

لكن الخبر السار هو أن دراسة حديثة تظهر أنه قد تكون هناك طريقة لإبطاء الورم الخبيث بمساعدة مركب غذائي. يبدو أن الكابسيسين أظهر تأثيرًا كبيرًا على سرطان الرئة في القوارض وكذلك في خطوط الخلايا البشرية المستزرعة.

قادت الدراسة الجديدة حول آثار الكابسيسين بيالي داسجوبتا ، دكتوراه ، من جامعة مارشال مع جيمي فريدمان ، وهو باحث دكتوراه وهو جزء من مختبر داسجوبتا. تم تقديم دراستهم في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأمراض الاستقصائي الذي عقد في أورلاندو ، فلوريدا.

كيف يعمل الكابسيسين؟

اختبر باحثو الدراسة مركب الكابسيسين على عيناتهم الثلاثة من الخطوط المستزرعة للخلايا السرطانية غير الصغيرة في الرئتين ، ووجدوا أن المركب أوقف بالفعل المرحلة الأولى من النقائل التي يشار إليها أيضًا بالغزو.

أعطى فريدمان مع زملائه الفئران التي تظهر عليها علامات سرطان الرئة نظامًا غذائيًا يحتوي على الكابسيسين. ووجدوا أن الفئران لديها خلايا سرطانية نقيلية أصغر موجودة في رئتيها مقارنة بالفئران التي لم تعالج على الإطلاق.

أظهرت التجارب الإضافية على الخلايا أن الكابسيسين منع بالفعل تنشيط بروتين Src. يلعب بروتين Src دورًا في بقاء الخلايا السرطانية وانتشارها وحركتها أيضًا. ذكر فريدمان وبقية فريقه في بحثهم كيف تفاعل الكابسيسين مباشرة مع بروتين Src وكيف منع تنشيطه لمنع انتشار الخلايا السرطانية. كانوا يأملون أن يتم استخدام نتائج دراستهم في إنشاء علاجات مضادة للورم النقيلي للمرضى الذين يعانون من سرطان الرئة.

من ناحية أخرى ، أشار الباحثون إلى أنهم سيحتاجون إلى طريقة لإنشاء نظائر الكابسيسين التي يمكن أن تساعد في تقليل الآثار الجانبية المرتبطة بالكابسيسين والتي تشمل تقلصات المعدة ، وتهيج الجهاز الهضمي ، وكذلك الحرقان. ومع ذلك ، يأمل فريدمان في أن يأتي وقت يمكن فيه استخدام الكابسيسين مع أنواع أخرى من العلاج الكيميائي لمساعدة مرضى سرطان الرئة. وفقًا لفريدمان ، تشير دراستهم إلى أن الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار يقدم علاجًا جديدًا للمساعدة في محاربة نقائل الخلايا السرطانية لدى مرضى سرطان الرئة.

دراسة فريدمان عن الكابسيسين ليست الأولى في الكابسيسين ، حيث أن هناك العديد من الإجراءات التي تم إجراؤها بالفعل والتي توضح الفوائد الصحية الواسعة للكابسيسين. وجدت الدراسات السابقة أن الكابسيسين يمكن أن يساعد في منع تكوين خلايا سرطان الثدي ثلاثية السالب بينما تشير دراسات أخرى إلى أن المركب قادر على تقليل خطر إصابة الشخص بسرطان القولون والمستقيم. أظهر البحث المبكر أيضًا أن الكابسيسين يمكن أن يساعد في إطالة عمرنا أيضًا.

على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للكشف عن إمكانات استخدام الكابسيسين في تثبيط نمو الخلايا السرطانية ، إلا أن إمكانية استخدامه جنبًا إلى جنب مع علاجات السرطان الأخرى ، مثل العلاج الكيميائي ، هو احتمال مثير للكثيرين. لا يزال الباحثون يبحثون عن نظائر الكابسيسين دون طعم لاذع مع الاحتفاظ بقدراته المضادة للورم لجعله أكثر تحملاً للمرضى. كما ذكر من قبل ، يمكن أن يسبب الكابسيسين العديد من الآثار الجانبية خاصة في الجهاز الهضمي والتي قد تكون صعبة بالنسبة لأولئك الذين يستخدمونها كعلاج.