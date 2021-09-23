طبيب البوابة: اللسان يكشف نقص فيتامين د فيتامين د هو واحد من العديد من العناصر الغذائية التي تحتاجها أجسامنا للبقاء بصحة جيدة. وهي مادة مغذية تذوب في الدهون ينتجها الجسم عندما يتعرض لأشعة الشمس. أشعة الشمس هي المصدر الأساسي للحصول على كمية كافية من هذه المغذيات لأنها موجودة في الطعام بكميات محدودة فقط.

يلعب فيتامين د العديد من الأدوار الحيوية في الحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات. يمكن أن يكون نقص هذه المغذيات ضارًا بصحتك الجسدية وكذلك العقلية. ومع ذلك ، يعاني عدد كبير من الناس في جميع أنحاء العالم من نقص في هذا الفيتامين. عادة ، يتم تشخيص نقص فيتامين (د) من خلال فحص الدم ، وقد اكتشف الباحثون الآن طريقة أخرى سهلة لتتبع الأرقام ، وذلك عن طريق الفحص الذاتي للسانك.

طبيب البوابة : اللسان يكشف نقص فيتامين د

الأعراض على اللسان

وفقًا لدراسة أجراها قسم الأمراض الجلدية ، مايو كلينك، روتشستر (الولايات المتحدة الأمريكية) في عام 2017 ، يجب فحص الأشخاص الذين يعانون من أعراض متلازمة الفم الحارق (BMS) للتحقق من صيام جلوكوز الدم وفيتامين D ـD2 و D3 ، فيتامين ب 6 ، زنك ، فيتامين ب 1 ، و TSH.

عادة ما يشعر هذا الألم الحارق أو الإحساس بالحرارة على الشفاه أو اللسان أو ينتشر بشكل أكبر في الفم. إلى جانب ذلك ، قد يعاني الشخص من تنميل وجفاف وطعم كريه في الفم. يمكن أن يزداد الألم سوءًا عند تناول شيء ما. يقترح الباحث أن الحالة تتعلق إذا لم يتم معالجة السبب الجذري للمشكلة بكفاءة. قد تختلف شدة الحالة من شخص لآخر.

ماذا يجب أن تفعل؟

زادت الحاجة إلى تتبع هذه المغذيات أثناء الجائحة عندما ثبت أن انخفاض مستوى فيتامين د يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسيتوكينات الالتهابية والالتهاب الرئوي والتهابات الجهاز التنفسي العلوي الفيروسية. لذا ، يجب ألا تأخذ هذه الأعراض باستخفاف. على الرغم من أن متلازمة الفم الحارق مرتبطة بنقص العناصر الغذائية الأخرى أيضًا ، فقد تحتاج إلى زيارة طبيبك لتأكيد السبب الدقيق. تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لنقص فيتامين د التعب وآلام العظام وتشنجات العضلات وتغيرات الحالة المزاجية.

طبيب البوابة : اللسان يكشف نقص فيتامين د

ما هي المدة التي تحتاجها للبقاء في الشمس للحصول على كمية كافية من فيتامين د؟

يبلغ مستوى المدخول الغذائي اليومي الموصى به من فيتامين (د) 600 وحدة دولية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عامًا ، و 800 وحدة دولية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.

يمكن لجسمك أن يصنع كمية كافية من فيتامين د عن طريق قضاء بعض الوقت في ضوء الشمس يوميًا. يختلف مقدار الوقت من موسم لآخر بسبب شدة ضوء الشمس. يكفي قضاء 10 إلى 20 دقيقة في الشمس في الربيع والصيف ، ولكن في الشتاء يحتاج الشخص إلى قضاء ساعتين على الأقل للحصول على الكمية الموصى بها من فيتامين د.

طبيب البوابة : اللسان يكشف نقص فيتامين د

مصادر أخرى لفيتامين د

ضوء الشمس هو بالفعل أفضل مصدر لفيتامين د ، ولكن إذا كنت ترغب في زيادة تناولك لهذه المغذيات ، فيمكنك أيضًا تناول أطعمة مثل:

سبانخ

كرنب

بامية

فول الصويا