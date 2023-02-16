البوابة - هل تحب تناول المايونيز؟ سواء كنت تفضله أم لا فأن صلصة المايونيز تعد شائعة الاستخدام في الكثير من الأطعمة والسلطات أكثر مما تعتقد. يحب معظم الناس قوامه الكريمي، ولكن هل فكرت يومًا فيما إذا كان المايونيز صحيًا أم لا؟

دعنا نخبرك أن تناول الكثير من هذه الصلصة البيضاء ذات المذاق المميز يمكن أن يسبب العديد من الأضرار للصحة وربما يسبب بعض الأمراض الخطيرة. لذلك دعونا نعرف بالتفصيل ما هي الآثار الجانبية لتناوله.

طبيب البوابة: المايونيز مخاطر صحية يجب أن تعرفها

المخاطر الصحية:

يزيد من نسبة السكر في الدم

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للمايونيز إلى زيادة مستوى السكر في الدم. إذا كنت تأكل الكثير منه كل يوم ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري. من ناحية أخرى ، إذا كنت مريضًا بالسكري ، فعليك تجنب تناول المايونيز.

يسبب زيادة الوزن

الاستهلاك المفرط للمايونيز يمكن أن يزيد وزنك بسرعة. فالمايونيز يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية. في الوقت نفسه ، فإن كمية الدهون فيه عالية جدًا أيضًا. مما يؤدي إلى زيادة السمنة، وخاصة دهون البطن.

يزيد من ضغط الدم

يمكن أن يسبب تناول الكثير منه مشاكل ارتفاع ضغط الدم. في الواقع ، كمية أحماض أوميغا 6 الدهنية في المايونيز عالية جدًا ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. الاستهلاك المفرط له يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

خطر الإصابة بأمراض القلب

يمكن أن يزيد تناوله من خطر الإصابة بأمراض القلب. تم العثور على حوالي 1.6 جرام من الدهون المشبعة في ملعقة واحدة من المايونيز. في هذه الحالة ، إذا تناولت الكثير منه، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الكوليسترول. يزيد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يسبب الصداع والغثيان

المواد الحافظة والمكونات الاصطناعية المستخدمة في المايونيز يمكن أن تسبب ضررًا كبيرًا للصحة. قد يعاني الكثير من الناس من مشاكل مثل الصداع والضعف والغثيان.

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