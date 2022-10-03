طبيب البوابة: المشي السريع أم الركض البطيء يمكن أن يؤدي الانغماس في تمارين الكارديو القلبية إلى إحداث المعجزات في رحلة إنقاص الوزن. فهو لا يساعد فقط على حرق الحد الأقصى من السعرات الحرارية ، ولكنه يعزز صحة القلب والأوعية الدموية أيضًا.

ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر باختيار نظام التمرين المناسب لك ، فقد يكون الأمر صعبًا. اعتمادًا على مدى التأثير الذي يمكنك تحمله أو مدى شدتك في جلساتك ، يمكنك تحديد ما هو الأفضل لجسمك.

في هذه المقالة ، سنناقش الفرق بين المشي السريع والركض البطيء ، وكلاهما من الأنشطة الهوائية ، لكنهما يختلفان من حيث الشدة.

طبيب البوابة: المشي السريع أم الركض البطيء

ما هو المشي السريع؟

المشي السريع هو عندما تمشي بوتيرة سريعة. أثناء هذا النوع من المشي ، يرتفع معدل ضربات قلبك ، تحرق سعرات حرارية أكثر مما تحرقه عندما تمشي ببطء أو تمشي. لذلك فإن المشي السريع عادة ما يتكون من حوالي 100 خطوة في الدقيقة. يمكن أن تصل إلى 130 خطوة في الدقيقة ، بينما إذا وصلت إلى 140 خطوة / دقيقة ، فهذا يعني الركض أكثر من المشي.

طبيب البوابة: المشي السريع أم الركض البطيء

ما هو الجري البطيء؟

الهرولة البطيئة تشبه إلى حد ما المشي ، ولكنها بكثافة متزايدة ، حيث يمكنك على الأقل إجراء محادثة. يعتبر بديلاً ممتازًا للركض ، حيث يشبه الركض بسرعة المشي. عادة ، يشمل الركض البطيء حوالي 45-50 خطوة في 15 ثانية. فهو لا يؤسس الكفاءة فحسب ، بل يحسن أيضًا وظائف الجهاز التنفسي والقلب والعضلات.

طبيب البوابة: المشي السريع أم الركض البطيء

فوائد المشي السريع مقابل الركض البطيء

بالمقارنة مع الركض البطيء ، فإن المشي السريع لن يحرق الكثير من السعرات الحرارية ، ولكن لا يزال بإمكانه مساعدتك في رحلة إنقاص الوزن. إنه تمرين منخفض التأثير ، وهذا هو السبب في أنه لا يقلل فقط من خطر الإصابة ، ولكنه يعد أيضًا أحد أفضل تمارين القلب لمن يعانون من آلام المفاصل وإصابات سابقة.

من ناحية أخرى ، فإن الركض البطيء أكثر فعالية لفقدان الوزن. نظرًا لأنه يحرق المزيد من السعرات الحرارية ، يمكنك توقع نتائج أسرع. بخلاف ذلك ، يمكنك جني جميع الفوائد الأخرى المرتبطة بتمارين القلب والأوعية الدموية مثل مناعة أفضل وصحة قلب أفضل.

طبيب البوابة: المشي السريع أم الركض البطيء

من يجب أن يلجأ إلى الركض البطيء؟

يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية ولديهم مستوى عالٍ من اللياقة البدنية أن يلجئوا إلى الركض البطيء لأن تأثيره أكبر من المشي أو المشي السريع على وجه الدقة. يمكن للرياضيين على سبيل المثال أو أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام ممارسة الركض البطيء.

طبيب البوابة: المشي السريع أم الركض البطيء

المشي السريع يقلل من مخاطر الإصابة

المشي السريع هو الأفضل للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في مفاصلهم ، والذين يعانون من تمزق العضلات وإصاباتهم ، وكبار السن والمبتدئين في عالم اللياقة البدنية. وذلك لأن المشي السريع منخفض التأثير ويشكل مخاطر إصابة اقل.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: ما أهمية وضعية جسمك أثناء تناول الدواء؟

طبيب البوابة: 150 دقيقة من التمارين تقلل خطر الموت