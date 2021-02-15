طبيب البوابة: المشي يساعد في تدفق مشاعرك الإبداعية

يُعتقد أن الإبداع يأتي بشكل طبيعي وأن بعض الناس محظوظون بما يكفي لأن يولدوا معه. لكن العلم لا يتفق تمامًا مع هذه الفكرة. يمكن اكتساب الإبداع بسهولة من خلال الممارسة المستمرة والتعلم ومراقبة الأشياء من حولنا.

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ستندهش من معرفة أننا جميعًا ولدنا مبدعين ، ولكن مع تقدم العمر ، نفقد إبداعنا. والآن هناك طريقة أخرى لتدفق مخزونك الإبداعي: المشي.

المشي والإبداع

تقترح دراسة نشرت في مجلة Scientific Reports ، أن مجرد المشي أو التنزه يوميًا يمكن أن يساعدك على أن تصبح أكثر إبداعًا. سواء اخترت المشي في الحديقة أو الشرفة أو في غرفة الرسم الخاصة بك ، يمكن أن يساعد تحريك جسمك في تحفيز خيالك. المشي كما نعلم جيداً لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية ، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتحسين الحالة المزاجية. يوجد الآن سبب آخر لضرورة قضاء بعض الوقت خارج جدولك اليومي والتنزه لفترة. أفضل شيء هو أنه كلما حافظت على نشاطك كلما توقعت تدفق طاقتك الإبداعية.

الدراسة

أنشأ الباحثون في جامعة جراتس النمساوية الصلة بين المشي والإبداع بعد تتبع نشاط اللياقة لحوالي 80 فردًا سليمًا لمدة خمسة أيام. طلب فريق الخبراء أولاً من المشارك إكمال سلسلة من المهام الإبداعية مثل الرسم في بيئة المختبر ، متبوعة بسلسلة من الاستبيانات. في النهاية ، قارنوا جميع البيانات وخلصوا إلى أن أولئك الذين كانوا نشطين بدنيًا في الحياة اليومية كانوا قادرين بسهولة على ابتكار أفكار جديدة وأفضل مقارنة بأولئك الذين عاشوا أسلوب حياة مستقر. إلى جانب ذلك ، يميل الأشخاص النشطون أيضًا إلى أن يكونوا أكثر سعادة.

الدراسة السابقة

هذه أحدث دراسة استطاعت ربط التمرين بمستوى الإبداع. وجدت دراسة أخرى نشرتها APA PsycNet في عام 2014 أن ممارسة الرياضة يمكن أن تساعد في خلق ابتكارات ناجحة. هذه الدراسات كافية لاستنتاج أنه لكي تكون مبدعًا ، عليك أن تحرك جسمك. المشي هو الخيار المفضل والأسهل على الإطلاق.

طرق أخرى لزيادة الإبداع:

بصرف النظر عن المشي وممارسة الرياضة ، هناك عدة طرق أخرى لزيادة مستوى إبداعك. فيما يلي بعض أكثرها شيوعًا:

التأمل: يساعد التأمل على تهدئة عقلك وتوجيه طاقتك ويساعدك على التركيز. عندما تكون مسترخيًا ، تكون أكثر تقبلاً لرؤى الدماغ الأيمن وتكون أكثر إبداعًا.

تعلم العزف على آلة موسيقية: يتطلب الغناء وتعلم العزف على آلة موسيقية جديدة الاهتمام المنطقي. يمكن أن تحفز هذه الأنشطة القشرة السمعية لنصف الكرة المخية الأيمن وتزيد من الإبداع.

ابحث عن هواية: إن امتلاك هواية أمر مهم للغاية للتخلص من نفسك وتعزيز إبداعك. حاول استكشاف أفكار جديدة تلهمك وتنفذها.

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