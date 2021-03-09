طبيب البوابة: المكسرات الجافة تساعد على زيادة الوزن

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في حين أن السمنة هي في صميم اهتمامات الجميع ، فغالباً ما يميل الناس إلى تجاهل توسلات الأشخاص النحيفين للغاية. يمكن أن يكون نقص الوزن ضارًا بصحتك مثل السمنة.

كيف يمكن للمكسرات الجافة أن تساعد في زيادة الوزن؟

لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك والحفاظ على وزن مثالي ، يمكن أن تساعدك العديد من الأطعمة في هذه العملية. على سبيل المثال ، الفواكه الجافة مليئة بالعناصر الغذائية الصحية وبعضها يعتبر من الأطعمة الخارقة التي يمكن أن تساعدك على زيادة الوزن. إلى جانب كونها مقرمشة ولذيذة ، تمتلك الفواكه الجافة قيمة غذائية عالية ويمكن دمجها مع الأطعمة الأخرى. ومع ذلك ، إليك بعض الفواكه الجافة التي يمكن أن تساعدك في زيادة الوزن:

الفول السوداني

يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية ، وهذا هو السبب في أنه يساعد ويساعد في زيادة الوزن. على الرغم من أنك لن تصبح سمينًا بشكل مفرط من خلال تناول الفول السوداني ، إلا أنك ستبني بالتأكيد على بعض كتلة العضلات وستكون قادرًا على الحفاظ على وزن صحي.

الزبيب

الزبيب طريقة سهلة لزيادة كمية السعرات الحرارية التي تتناولها. غني بالنحاس والمنغنيز والمغنيسيوم والفيتامينات والزبيب يمكن أن يساعدك على اكتساب وزن صحي. طعمها رائع ويمكن إقرانها بأطعمة أخرى مختلفة.

اللوز

تحتوي حفنة صغيرة من اللوز الخام على 170 سعرة حرارية ، و 6 جرامات من البروتين ، و 4 جرامات من الألياف ، و 15 جرامًا من الدهون الصحية ، وهذا هو السبب في أنها رائعة للأشخاص الذين يتطلعون إلى إضافة بعض الكيلوجرامات إلى وزنهم.

الفستق

يحتوي الفستق على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية وله سمعة في زيادة الوزن. في حين أن الأشخاص الذين يهدفون إلى التخلص من بعض الكيلوغرامات يجب ألا يزيدوا من تناولهم للفستق ، فإن أولئك الذين يتطلعون إلى زيادة الوزن يمكنهم تناول هذه الفاكهة الجافة.

الجوز

إن تناول الجوز مفيد في نواح كثيرة. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في زيادة الوزن وتتطلع إلى إضافة بعض البوصات إلى جسمك ، فإن الأطعمة الغنية بالطاقة مثل الجوز يمكن أن تساعدك في الوصول إلى هذا الهدف.

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