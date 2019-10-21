طبيب البوابة: اليانسون والشمر  لعلاج آلام القولون

كلنا نمر بأوقات عصيبة ومزعجة، البعض يتخطاها بسرعة والبعض الأخر تترك لديه آثراً سيئاً مثل الاصابة بنوبات من أوجاع التهاب القولون المزعجة.

اذا كنت تعاني من التهاب القولون العصبي فالحل قد يكون في تناول بعض المشروبات الصحية التي تساعد في علاج الالم وتخفيفه، دون الحاجة لتناول الأدوية المسكنة. ومن اهمها:

اليانسون

يعرف مشروب اليانسون بقدرته على تهدئة الجسم والمزاج العام، وينصح الأطباء بتناول مشروب اليانسون للتخلص من التوتر الذي يتسبب في آلام القولون.

بذور الشمر

يوصي الأطباء بتناول مرضى آلام القولون كوب يومي من بذور الشمر المغلية وذلك لقدرتها على علاج آلام القولون.