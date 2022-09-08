طبيب البوابة: بديل نباتي جديد لمنتجات الألبان! أصبح الحليب غير المصنوع من منتجات الألبان شائعًا بشكل متزايد هذه الأيام. ولكن غالبًا ما يتم تحميل حليب القنب وغيره من أنواع الألبان غير الألبان التي يتم شراؤها في المتجر بالمواد الحافظة والمكونات التي لا يمكن التنبؤ بها والحشوات والفيتامينات الاصطناعية.

لا داعي للقلق بشأن هذه الأشياء ، لأن المكونات في ه ذه الوصفة البسيطة المصنوعة منزليًا من حليب القنب تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والبروتين.

طبيب البوابة: بديل نباتي جديد لمنتجات الألبان !

فوائد حليب القنب:

يكمل كوب من حليب القنب وجبة الإفطار ، بينما يوفر لك أيضًا مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية. حصة واحدة فقط من بذور القنب أو 3 ملاعق كبيرة تحتوي على 10 جرام من البروتين النباتي الكامل. وهي أسهل في الهضم مقارنة بالبروتينات النباتية الأخرى ، مثل فول الصويا.

تحتوي الوجبة أيضًا على 10 جرامات من أحماض أوميغا الدهنية ، والتي تحتوي على أوميغا 3 وأوميغا 6. تشتهر أوميغا 3 أيضًا بفوائدها المضادة للالتهابات التي تدعم عقلك وقلبك وبشرتك.

أخيرًا ، توفر بذور القنب العديد من المعادن والفيتامينات. توفر حصة واحدة فقط 25٪ من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين B1 أو الثيامين ، وهو أمر ضروري لصحة القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي، وصداع أقل.

طبيب البوابة: بديل نباتي جديد لمنتجات الألبان !

استخدامات حليب القنب:

يمكنك استخدام حليب القنب كبديل لحليب اللوز. وتشمل الجرانولا والحبوب والعصائر أو الشوفان.

طبيب البوابة: بديل نباتي جديد لمنتجات الألبان !

وصفة حليب القنب:

المكونات:

8 تمور مدجول منزوعة النوى (يمكنك إضافة المزيد حسب الحلاوة المرغوبة)

4 أكواب ماء

1 كوب بذور القنب

¼ ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

الطريقة:

توضع جميع المكونات في خلاط عالي السرعة.

تخلط حتى تصبح ناعمة تمامًا.

تخزين في برطمانات زجاجية مغطاة.

تبرد لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم. سيبقى هذا الحليب في الثلاجة لمدة 4 أيام تقريبًا.

ملحوظة:

بالنسبة لأولئك الذين لديهم خلاط عادي ، إذا كان حليب القنب يحتوي على الكثير من اللب ، استخدمي قطعة قماش قطنية أو كيس حليب الجوز لفصل السائل عن أي بذور أو جزيئات التمر.

يمكنك توسيع نطاق هذه الوصفة لأعلى أو لأسفل. فقط استخدمي نسبة 1 كوب ماء: 1/4 كوب بذور قنب: 2 تمر.

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