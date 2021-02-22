طبيب البوابة: تخلصي من الرؤوس السوداء بهذه المكونات الطبيعية

بالنسبة للمبتدئين ، فإن الرؤوس السوداء هي نوع من حب الشباب الخفيف الذي يتشكل عندما تتراكم الأوساخ والدهون على الوجه وتبدأ في سد المسام على الجلد. يؤكسد الهواء المحيط به ويحوله إلى اللون الأسود...

عادة ، يتم رصد الرؤوس السوداء على الأنف والجبهة. إنهم يميلون إلى العودة إذا لم يتم اتخاذ الرعاية المناسبة. إذا كانت بشرتك دهنية أو مختلطة ، فأنت شخص تكافح باستمرار مع الرؤوس السوداء. ومن ثم ، لدينا بعض العلاجات المنزلية البسيطة للتخلص من الرؤوس السوداء العنيدة.

صودا الخبز: تحتوي هذا الصودا على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا تساعد في إزالة الرؤوس السوداء. عليك ببساطة تقشير خلايا الجلد الميتة والزهم الزائد. كل ما تحتاجه لهذا العلاج المنزلي هو بعض صودا الخبز الممزوجة بالماء لعمل عجينة رقيقة. ضعيه على المناطق المعنية واغسليه بعد 15-20 دقيقة. يمكنك حتى القيام بذلك كل يوم لرؤية النتائج عاجلاً.

الكركم: الكركم والملح يصنعان قناعًا رائعًا للرؤوس السوداء. يحتوي عنصر المطبخ هذا على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة يمكن أن تساعدك على التخلص من الرؤوس السوداء دون الكثير من المعاناة. ما عليك سوى مزج بعض الكركم وزيت جوز الهند وتطبيق هذا المعجون على المناطق المستهدفة. اتركه لمدة 15 دقيقة ثم اغسله بالماء الفاتر. يمكنك استخدام هذا الخليط كل يوم ورؤية السحر.

ماسك العسل: يمكنك بسهولة إزالة الرؤوس السوداء بسهولة في منزلك عن طريق خلط بعض العسل مع صفار البيض. يساعد العسل في ترطيب البشرة وتبريدها. يستخدم عادة كعنصر تليين في أي روتين للجمال. عندما يخلط العسل مع البيضة ويوضع على المناطق المعنية ، فإنه يساعد على تقليل إفراز الدهون ويقلل من حجم المسام. اشطفيه بعد 20 دقيقة وستحقق بشرتك توهجًا نقيًا فوريًا. يمكنك تكرار هذه العملية مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.

لاحظ أن أنواع البشرة المختلفة تتفاعل بشكل مختلف مع أي من هذه المكونات وأن عملية إزالة الرؤوس السوداء تستغرق وقتًا بالتأكيد. لذا ، كوني متسقة مع روتين العناية بالبشرة وممارسات النظافة. يمكن أن يؤدي التطهير المزدوج إلى إنهاء صراع الرؤوس السوداء بشكل دائم.

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