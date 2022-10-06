طبيب البوابة: تعرفي على أحدث نظرية تربية تجتاح الإنترنت ببساطة انه أسلوب التربية الجديد الذي يحقق نجاحًا كبيرًا بين أولياء الأمور. لا شك أن تربية الاطفال صعبة للغاية ، خاصة بالنسبة للآباء والأمهات الجدد، خاصة مع النظريات المختلفة التي يقدمها الآخرون عند الحديث عن تربية الأطفال. ولكن في الآونة الأخيرة ، شاع على منصة تيك توك استخدام مصطلح جديد يسمى "Sittervising"، والذي يعني ببساطة الجلوس وترك الأطفال يلعبون. أما الهدف الرئيسي منه فهو التأكد من أن الأطفال يقضون وقت جيداً بينما يقضي الوالدان بعض الوقت في الإشراف عليهم من مسافة آمنة.

طبيب البوابة: تعرفي على أحدث نظرية تربية تجتاح الإنترنت

ما هي مميزات Sittervising ؟

هو قرار واع يتخذه العديد من أولياء الأمور اليوم في أسلوبهم في التربية. حيث يحاولون الإشراف على الأطفال من وضعية الجلوس بدلاً من التحليق حولهم ومحاولة حمايتهم من كل وأي شيء يقف أمامهم. الامر الذي يحفز الطفل على الابداع والتفكير في الحلول وإيجاد وسائل مختلفة للتسلية بدلا من الاعتماد على ما يقدمه الأب أو الأم.

طبيب البوابة: تعرفي على أحدث نظرية تربية تجتاح الإنترنت

نظريات مختلفة

ونظرًا لكونه جسرًا بين أسلوب الهليكوبتر (التحليق)، والتربية الحرة ، فإن Sittervising تمكن الأطفال من ممارسة الألعاب بينما يجلس الآباء بجانبهم ويراقبونهم دون التدخل في نشاطهم. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن الأهل لا يمكنهم الانضمام إلى أطفالهم أثناء جلسة اللعب ، حيث أثبتت الكثير من الأبحاث أن اللعب يساعد الأهل على الارتباط بأطفالهم بطريقة صحية وآمنة.

طبيب البوابة: تعرفي على أحدث نظرية تربية تجتاح الإنترنت

كيف يستفيد الأطفال من sittervising ؟

هي فرصة للأهل للسماح للأطفال باللعب بمفردهم لأنها ستساعدهم على تعزيز المهارات الأساسية الأخرى التي يجب أن يتعلموها في طفولتهم. من خلالها ، يتعلم الأطفال مهارات الاتصال والتعاطف وحل المشكلات والتفكير المنفصل والحر ، وهي أمور حيوية لنموهم الشامل.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: هل النظام الغذائي النباتي آمن للأطفال؟

طبيب البوابة 6 نصائح لتقليل وقت الشاشة للأطفال