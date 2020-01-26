طبيب البوابة: تعرق منطقة الصدر السبب والعلاج

هل تعانين من مشكلة التعرق في منطقة الصدر؟ لا تعد مشكلة التعرق في منطقة الصدر مشكلة مرتبطة بالصيف فقط، فجميع السيدات عانين من هذه المشكلة لسبب ما سواء ممارسة التمارين الرياضية أو الجلوس في مكان دافئ أو ارتداء ملابس تحفز على التعرق، ولكن كيف يمكنك حل هذه المشكلة؟

تتوفر مزيلات التعرق لمنطقة الابط في الأسواق ولكن ماذا عن منطقة الصدر؟

يبدو ان الحل متوفر وهو مسحوق مصمم لمنع العرق.

بدأ هذا المنتج باكتساب الشهرة مؤخراً عندما تحدثت الممثلة والكاتبة الامريكية بسي فيليبس عن هذه المشكلة على حسابها الشخصي على الانستغرام، ووصفتها بالمشكلة المحرجة والمزعجة التي تؤدي الى تهيج البشرة والحساسية ومشاكل الجلد ثم اعترفت فيليبس بأنها استخدمت المسحوق عندما ذهبت الى حفل غولدن غلوب.

وفقًا لمواصفات المنتج على مواقع التسوق، فإن المسحوق خالٍ تمامًا من البلربن. في الواقع ، يحتوي على اللافندر والبابونج ، وهو مثالي لتهدئة البشرة المتهيجة ويحارب البكتيريا في نفس الوقت. تأتي معظم زجاجات البودرة مع أدوات تطبيق سهلة ويمكن للمرء أن يطبق البودرة ببساطة عن طريق رشه أسفل الثديين.

ولكن اذا لم يكن هذا المنتج متوفرا في بلدك فهذه النصائح يمكن ان تنقذك:

استخدام مزيل العرق بانتظام في المنطقة الواقعة بين الثديين. مع مسح ثنيات جلدك ، خاصةً تحت منطقة الثدي بشكل متكرر.

الحفاظ على نظافة المنطقة ، واغسلها مرتين في اليوم على الأقل بالصابون المعالج.

استخدم مسحوق مضاد للفطريات للتخلص من أي نوع من الطفح الجلدي أو الالتهابات الفطرية.

استخدم وسادة ماصة في حمالة الصدر لامتصاص العرق. قدر الإمكان ، تجنب ارتداء صدريات مبطنة ، واختر صدرية مصنوعة من القطن ، وهو نسيج قابل للتنفس.

ارتداء ملابس لا تلتصق بالجلد.