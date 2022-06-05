طبيب البوابة: جهاز المشي أم دراجة التمارين نعلم جميعًا أن كلاً من دراجات التمرين وأجهزة المشي هي آلات ممتازة لتمارين القلب، ولكل منها مجموعة مزاياها الخاصة. بطبيعة الحال ، فإن الشدة التي يعمل بها المتمرن لها تأثير كبير على فوائد الجهاز. يساعد في تقوية القلب والرئتين. مما يساعد نظام القلب والأوعية الدموية على إدارة وتوصيل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم بسرعة وكفاءة أكبر.

صحيح أن اختيار أفضل معدات اللياقة البدنية ليس دائمًا مهمة سهلة ، لذلك دعونا نجعل الأمر سهلاً بالنسبة لك ، فيما يلي الاختلافات الستة بين جهاز المشي ودراجة التمارين :

طبيب البوابة: جهاز المشي أم دراجة التمارين

اللياقة البدنية

عندما تمشي على جهاز المشي ، فإنك تستخدم المزيد من عضلاتك الأساسية. يمكن أن تساعدك أجهزة المشي أيضًا في تحقيق أقصى استفادة من التمرين في أقل وقت ممكن. يمكن تحديد أهداف فردية لحرق السعرات الحرارية ، والسرعة ، والمسافة المقطوعة ، ومحاكاة مسارات التلال ، وتقوية الساقين ، وبناء عضلات الساق.

تعتبر دراجة التمرين وسيلة ممتازة لتقوية عضلات الجزء السفلي من الجسم بما في ذلك عضلات المؤخرة والفخذين مع تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام. تعتبر التمارين منخفضة التأثير أكثر فائدة للجسم والمفاصل.

طبيب البوابة: جهاز المشي أم دراجة التمارين

عدد السعرات الحرارية المحروقة

المشي بوتيرة سريعة (حوالي 3.5 ميل في الساعة) لمدة 30 دقيقة يحرق حوالي 130 سعرة حرارية للشخص الذي يزن 150 رطلاً. هذا هو المكان الذي يكون فيه جهاز المشي مفيدًا.

شخص يزن 150 رطلاً يركب دراجة ثابتة لمدة 30 دقيقة بوتيرة خفيفة سيحرق حوالي 105 سعرة حرارية. تعتمد كمية السعرات الحرارية المحروقة على دراجة ثابتة بشكل كبير على نوع الدراجة وشكل التمرين.

طبيب البوابة: جهاز المشي أم دراجة التمارين

التكلفة

يتم تحديد سعر جهاز المشي إلى حد كبير من خلال الطراز والميزات مثل الشاشات والسرعات والبرامج.

يختلف سعر الدراجة الثابتة ، مثلها مثل جهاز المشي ، اعتمادًا كبيرًا على الطراز. تعد أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة مراقبة معدل ضربات القلب وأجهزة التلفزيون جميعها خيارات للدراجات ولكل منها تكلفة.

طبيب البوابة: جهاز المشي أم دراجة التمارين

سهولة الاستعمال

لديك خيار المشي أو الجري. أجهزة المشي ليست صعبة الاستخدام. لا داعي للقلق بشأن التضاريس غير المستوية أو الأرصفة غير الموثوق بها أو "السائقين الجريئين" الذين يتجاهلون ممرات المشاة.

ركوب الدراجات هو وسيلة نقل بسيطة ومريحة. وهي مناسبة لجميع مستويات "المتمرنين". عند ركوب دراجة التمرين ، يمكنك القيام بمهام متعددة. يمكنك القراءة ومشاهدة التلفاز والقيام بأشياء أخرى. أثناء الجري على جهاز الجري ، يصعب الحفاظ على التركيز على القراءة أو مشاهدة العرض.

طبيب البوابة: جهاز المشي أم دراجة التمارين

خطر الإصابة

يعتبر جهاز الجري خيارًا جيدًا إذا كنت لا تمانع في المشي أو الجري لأنه يحاكي الوجود على سطح مستو أو مائل. قد يكون جهاز المشي أفضل للأشخاص الذين يعانون من محدودية حركة المفاصل من دراجة التمرين. ومع ذلك ، إذا كان عمرك أكثر من 50 عامًا وتشعر بالقلق بشأن المشكلات المستقبلية المتعلقة بالتهاب المفاصل وما إلى ذلك ، فمن المحتمل أن تفكر في استخدام دراجة التمرين وتذهب لفترات أطول من الوقت.

يعد ركوب دراجة التمرين نشاطًا منخفض التأثير. لن يتم إرهاق الكاحلين والركبتين والوركين والعمود الفقري لأنك تجلس على دراجة تمرين. الجري أكثر إجهادًا لمفاصلك من ركوب الدراجات.

طبيب البوابة: جهاز المشي أم دراجة التمارين

تخزين

تستهلك أجهزة المشي الكثير من المساحة ، والتي قد لا تكون مثالية إذا لم يكن لديك مساحة كبيرة في منزلك. أجهزة المشي ضخمة جدًا وأثقل وزنًا ولا يمكن دائمًا وضعها بسهولة في مساحة المعيشة الأصغر.

بالنسبة لدراجات التمرين ، على عكس أجهزة المشي ، فأنها تشغل مساحة تخزين أقل.

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