طبيب البوابة: جوزة الطيب لعلاج البقع الداكنة

مثل التخلص من البثور العنيدة ليس من السهل التخلص من البقع الداكنة ؛ فهي عنيدة وتحتاج إلى علاجات خارجية للتخلص منها نهائيا. وقد تجد الكثير من منتجات العناية بالبشرة التي تدعي أنها تخفف البقع الداكنة ، لكن العلاجات الطبيعية دائمًا هي الأفضل.

فوائد جوزة الطيب للتخلص من البقع الداكنة:

جوزة الطيب لها خصائص رائعة لتفتيح البشرة. كما أنها تجعل البشرة فائقة النعومة وتساعد في مكافحة حب الشباب.

عصير الليمون - عصير الليمون تبييض البشرة الطبيعي الذي يساعد على تفتيحها وعلاج البقع الداكنة على الجلد.

العسل - العسل أيضًا عامل تبييض طبيعي للبشرة وهو أيضًا مرطب طبيعي يبقي البشرة مشرقة ورطبة.

المكونات:

1 ملعقة طعام جوزة الطيب

1 ملعقة طعام عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة عسل

الطريقة:

في وعاء الخلط ، يضاف مسحوق جوزة الطيب. يُضاف عصير الليمون والعسل ويُخلط جيدًا حتى تحصل على عجينة سميكة وجيدة. يمكنك إضافة عدد قليل من قطرات الماء لضبط الاتساق إذا لزم الأمر.

توضع على البقع الداكنة وتترك لمدة 30 دقيقة قبل شطفها.