طبيب البوابة: حساسية الغبار الاعراض والعلاج

حساسية الغبار هي رد فعل شاذ يظهره الجسم عندما يحتك ببعض المواد الموجودة في غبار المنزل. ومن مسبباته االسوس والعث، الشعر، الألياف، الفطريات، العفن، الطلع...

ويعتبر العث والسوس، احد مسببات حساسية الغبار الأساسي. وهذا النوع من العناكب المجهرية الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، يتغذى من فضلات الحيوانات أو النباتات ويتكاثر بالألوف في المنازل كافة (الموكيت، الشراشف والبطانيات، الستائر، السجاد...).

الأعراض:

أنف مسدود، عطاس، عينان حمراوين، سعال، وهي أعراض الربو الأرجي أيضاً. ومن الممكن أن يظهر طفح جلدي وحكاك مثل الأكزيما كأعراض رد فعل .

العلاج:

ثمة أدوية مضادة للحساسية (مضادات الهيستامين لا سيما التي تكافح إطلاق الهيستامين، وهي المادة المسببة للتفاعلات الأرجية)؛ وإنما، كما في أنواع الحساسية الأخرى، من الضروري أولاً التخلّص من مسببات الأرجية في بيئة المرء المنزلية واليومية.

لذا من المهم إزالة الغبار عن المفروشات والأثاث والأغراض بواسطة قطعة قماش رطبة، واستخدام المكنسة الكهربائية بشكل منتظم، تهوئة الغرف وتفادي تشغيل آلات التدفئة على درجة عالية لأن السوس والعث يتكاثر بفعل الحرارة والرطوبة.

مطاردة السوس والعث تقضي باتباع أعلى درجات النظافة في ما يتعلق بالبطانيات والشراشف وغسلها دائماً على حرارة 60 درجة، ومن الممكن استخدام أغطية وسادات وبطانيات مضادة لمسببات الأرجية الخاصة بالعث والسوس.