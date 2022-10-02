طبيب البوابة: حقائق عن النوبة القلبية لدى النساء هل سمعت أشخاصًا يقولون إن النساء أقل عرضة للأزمة القلبية؟ ادعت العديد من الدراسات ذلك وحتى الأطباء دعموا هذا الادعاء (إلى حد ما). حسنًا ، السر يكمن في هرمون الجنس "الاستروجين" ، والذي يقال إنه يعمل كطبقة حماية للنساء. لكن هل يمكننا تصديق هذا الكلام بالكامل؟ تحدثنا إلى ثلاثة أطباء لفهم مخاطر القلب لدى النساء.

طبيب البوابة: حقائق عن النوبة القلبية لدى النساء

النوبة القلبية والنساء

هل النساء أقل ميلاً للإصابة بالنوبات القلبية؟ تميل النساء إلى التمتع بحصانة نسبية ضد النوبات القلبية. قبل سن اليأس. ولكن في وجود مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، فإن هذه الحماية من أمراض القلب تكون ضعيفة. أيضًا ، بعد انقطاع الطمث ، تختفي هذه الحماية ويصبحن عرضة للنوبات القلبية مثل الرجال. كما إن السمنة عامل خطر آخر مرتفع لدى النساء.

وفقاً للأطباء، من الرئتين والدماغ إلى العضلات والمفاصل ، يختلف الرجال والنساء في علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء. تختلف أيضًا أنظمة القلب والأوعية الدموية لدى الرجال والنساء. قلوب النساء وشرايين الدم أصغر من قلوب الرجال. يمكن أن تتسبب هذه الاختلافات في تطور أمراض القلب عند النساء بشكل مختلف عن تطورها عند الذكور.

أمراض القلب والأوعية الدموية (CVDs) شائعة عند الرجال في سن أصغر من النساء. ويرجع ذلك إلى هرمونات الأستروجين التي تُفرز عندما تكون المرأة في سن الحيض ، مما يحميها من النوبات القلبية.

تعد النسبة المقدرة للنوبات القلبية لدى النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا هي 1:10. ومع ذلك ، فإن الخطر لدى النساء يبدأ في الارتفاع بعد 45. بحلول الوقت الذي يصلن فيه إلى 60 عامًا ، تكون مخاطرهن مماثلة للرجل ، وربما تكون أعلى قليلاً .

يعتبر مرض السكري وارتفاع الكوليسترول من الاضطرابات المرضية المصاحبة التي يسببها انقطاع الطمث ويلعبان في النهاية دورًا مهمًا في النوبات القلبية. بسبب عوامل وراثية ، تكون النساء في بعض الأحيان أكثر عرضة لخطر الإصابة بالنوبات القلبية أو أمراض القلب حتى في الفئات العمرية الأصغر.

طبيب البوابة: حقائق عن النوبة القلبية لدى النساء

علامات النوبة القلبية

يعد الغثيان في حالة فشل القلب هو عرض نموذجي للنوبة القلبية ، خاصة عند النساء. الأعراض الأخرى هي ضيق التنفس والسعال المستمر أو الصفير مع وجود مخاط أبيض أو وردي مع وجود دم فيه ، وسوائل زائدة في أنسجة الجسم مثل تورم البطن أو القدم أو الكاحل أو تورم الساق ، بالإضافة إلى زيادة الوزن. العلامات الأخرى هي ضعف التفكير وسرعة ضربات القلب مثل خفقان القلب أو الرفرفة.

طبيب البوابة: حقائق عن النوبة القلبية لدى النساء

لا تأخذ الأمر على محمل الجد!

على الرغم من الحماية التي يوفرها الإستروجين للمرأة ضد النوبات القلبية ، يجب ألا تعتقد المرأة أنها محصنة ضدها. إذا كانت لا تمارس الرياضة بانتظام ، وتتناول طعامًا غير صحياً ، ولا تحافظ على وزن مثالي ، فهذا يمثل مشكلة أيضًا بالنسبة لها. يشعر الأطباء أنه يجب على النساء الاعتناء بأنفسهن أفضل من الرجال!

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