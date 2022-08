طبيب البوابة: حيل + أطعمة لتقوية ذاكرة طفلك تلعب الذاكرة دورًا مهمًا في تعزيز تعلم طفلك ونموه وتطوره. يمكن للطفل الذي يعاني من ضعف الذاكرة أن يعاني في المدرسة ويشعر بالضعف. الخبر السار هو أن هناك عدة طرق يمكنك من خلالها تعزيز ذاكرة طفلك. حتى لو لم يكن لدى طفلك مشاكل على وجه الخصوص ، فإن تجربة هذه النصائح ستساعد فقط في زيادة شحذ ذاكرته ودماغه.

لذلك ، دون إضاعة الكثير من الوقت ، دعنا نتعمق في هذه المهام الروتينية الشيقة والمهمة ، جنبًا إلى جنب مع بعض الأطعمة المغذية لنظام طفلك الغذائي اليومي ، وكل ما يتم اتباعه بانتظام يمكن أن يحسن ذاكرة الطفل ومستويات التركيز.

ممارسة ألعاب تقوية الذاكرة

من الطرق الممتعة والصعبة لتحسين ذاكرة الفرد ومعرفته ممارسة ألعاب الذاكرة. يمكن أن تكون هذه ألعابًا ذاتية الصنع يمكن لعبها في أي مكان أو ألعاب لوحية للعبها مع أفراد الأسرة في المنزل أو حتى ألعاب عبر الإنترنت للعبها بنفسك أو مع الأصدقاء.

الخيارات والأفكار غير محدودة. تأكد من تضمين مثل هذه الألعاب في سنوات نمو طفلك. ستمرين عضلات ذاكرتهم وتعزز قدرتهم على تذكر وتذكر الأشياء والمعلومات بشكل صحيح.

التعلم بدون توتر أو ضغط

هذا ينطبق بشكل خاص على دروس التعلم للمدرسة. لكل طفل طريقته الفريدة في التعلم. يجب أن تمنحهم الوقت لفهم دروسهم حقًا ويجب ألا يشعروا بأي نوع من الضغط أو الشعور بالنقص أثناء تعلم شيء جديد. بدلاً من ذلك ، شجع فضول طفلك واجعله متحمسًا لتعلم أشياء جديدة في المستقبل. هذا الموقف ضروري جدًا حتى لا ينسوا أبدًا درسهم المدرسي المفضل.

الحصول على قسط وافر من النوم

يجب أن يحصل الأطفال على حوالي 8-10 ساعات من النوم العميق كل يوم للمساعدة في تقوية الذاكرة وتعزيزها. من المهم أيضًا أن يكون لديك جدول نوم منتظم لأطفالك وأن يذهبوا إلى الفراش في الوقت المحدد حتى يتمكنوا من الحصول على قسط كافٍ من الراحة قبل الاستيقاظ للمدرسة في اليوم التالي. وقت القيلولة مهم أيضًا ، خاصة لمرحلة ما قبل المدرسة. وجد بحث نُشر في Proceedings of the National Academy of Sciences أن قدرة الأطفال على تذكر صور الرسوم المتحركة التي شوهدت في الصباح تتحسن بنسبة 10 بالمائة بعد قيلولة بعد الظهر.

تضمين الخضار الورقية في النظام الغذائي

تعد الخضروات الورقية مصدرًا غنيًا بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن والألياف الغذائية. تلعب الفيتامينات مثل A و B و C و E و K دورًا مهمًا في نمو دماغ الطفل والصحة العامة. تشمل الخضار السبانخ ، وأوراق الكزبرة ، وأوراق النعناع ، وأوراق الخردل ، والخس ، وأوراق الشمندر ، إلخ.

تأكد من أن طفلك يستهلكها بشكل يومي. يمكنك دمج هذه في اليخنات يمكنك أيضًا تحضير السلطات مع الخس. يمكن إضافة أوراق النعناع إلى المشروبات المنعشة.

المكسرات والبذور أمر لا بد منه

ينشط الأطفال في الغالب ، وهو أمر صحي ويتطلب إطعامهم بطريقة مغذية ليظلوا نشيطين طوال اليوم. يمكن أن يوفر تضمين المكسرات والبذور في نظامهم الغذائي الطاقة ويساعد أيضًا في تعزيز أدمغتهم. يشبه الجوز شكل الدماغ ويساعد في تعزيز الذاكرة من خلال توفير أحماض أوميغا 3 الدهنية. وجدت دراسة أن تناول اللوز لمدة 28 يومًا يمكن أن يحسن بشكل كبير من الاحتفاظ بالذاكرة. تشمل المكسرات الصحية الأخرى الفول السوداني والفستق والكاجو المليئة بالعناصر الغذائية والدهون الصحية.

