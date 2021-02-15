طبيب البوابة: دليلك الكامل للتعامل مع الآثار الجانبية للقاح كورونا

إنطلق منذ فترة من الوقت برنامج التطعيم الدولي ضد فيروس كورونا المستجد في العديد من البلدان ، كما تم تحديد مواعيد الجرعات المعززة لأولئك الذين تلقوا اللقاح في فترة سابقة...

طبيب البوابة: 5 أعراض تشير إلى إصابتك بالفعل بفيروس كورونا

ووفقاً للملاحظات فأنه بعد أسبوع من التطعيم (عادة بعد الجرعة الثانية) يبدأ معظم الناس بالشعور بالألم والآثار الجانبية الأخرى. ولكن في الوقت الحالي، اغلب هذه الأعراض الجانبية تستند إلى تجارب شخصية.

هل أنت قلق من ظهور أعراض جانبية؟

في حين أن الآثار الجانبية للقاحات مؤقتة (وهي مؤشر جيد) ، فإن الخوف يمكن أن يدفع الناس بعيدًا. قد يكون من الصعب أيضًا على أولئك الذين لديهم مستوى ألم منخفض التعامل معها. ولكن الخبر السار هو ان هناك بعض الطرق السهلة لتقليلها.

لا ينبغي أن تكون المعاناة من الآثار الجانبية سببًا للخوف من الحصول على لقاح كورونا.

إذا كنت قلقًا أو أكثر حساسية تجاه ردود الفعل الالتهابية ، فنحن نخبرك ببعض أفضل الطرق للحفاظ على سلامتك.

ماذا تفعل إذا شعرت بألم في موقع الحقن؟

نظرًا لأن اللقاحات المستخدمة حاليًا هي لقاحات عضلية ، فإن الشعور ببعض الألم أو التكتل في موقع الحقن أمر طبيعي. الألم هو رد فعل مؤقت لدخول جسم غريب إلى أجسامنا. على الرغم من أنه لا يوجد ما يدعو للقلق ، فإن إحدى الطرق لتقليل الأعراض هي وضع أكياس الثلج أو استخدام العلاج بالماء البارد في موقع الحقن. سيؤدي ذلك إلى تهدئة الالتهاب بشكل فعال وتقليل أي ألم قد تعاني منه. يمكن أن يؤدي استخدام مسكنات الألم الطبيعية أيضًا إلى تقليل مخاطر التفاعلات الطبية.

طريقة أخرى لزيادة حركة ذراعك وتخفيف تصلبها هي عن طريق ممارسة الرياضة. حاول تحريك ذراعك بحركات لطيفة ومتكررة. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الالتهاب الموضعي وأي آلام في العضلات قد تسبب الألم.

هناك أيضًا طريقة لتقليل خطر الإصابة بردود الفعل أو آلام العضلات ، وذلك عن طريق اختيار الذراع الأقل استخداماً للتطعيم. هذا ما يحاول الكثير من الناس القيام به حالياً لا تأخذ اللقاح في الذراع الأيمن اذا كنت تعتمد على ذراعك الأيمن والعكس صحيح.

كيف تتعامل مع الانتفاخات والطفح الجلدي؟

التورمات والطفح الجلدي هي أيضًا تفاعلات التهابية شائعة يمكن توقعها في الأسبوع التالي للقاح. نظرًا لكونها مؤشراً على أن اللقاح يعمل بشكل جيد ، فإن التورمات والطفح الجلدي أو الحمى تهدأ من تلقاء نفسها في غضون يوم إلى يومين. ومع ذلك ، بالنسبة للبعض ، يمكن أن يكون الشعور مؤلمًا أو يجعلهم يشعرون بالمرض. لذلك ، فإن استخدام كمادات الثلج يمكن أن يكون أفضل طريقة لتقليل التورم والألم.

هل يمكنك تناول المسكنات قبل اللقاح أو بعده؟

قد يكون استخدام مسكنات الألم والأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية خيارًا مفضلاً للأشخاص الذين يعانون من الألم الحاد أو يكونون أكثر حساسية للألم والتورم.

في حين أن منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية لا توصي بالأدوية الوقائية قبل التطعيم أو إساءة استخدام الدواء ، فإن تناول مسكن للألم سيكون جيدًا إذا ظهرت على الأشخاص أعراض أو ألم بعد تلقي التطعيم.

تذكر أن استخدام مسكن للألم قد لا يحل جميع المشاكل، كما أنه غير آمن من مخاطر الآثار الجانبية. في حين أن أدوية تسكين الألم لا تتفاعل أو تغير استجابتك المناعية ، فقد تم ربط بعض الأدوية بتناقص عدد الأجسام المضادة. تذكر استشارة الطبيب أولاً ، قبل استخدام خيار علاجي بنفسك.

كيف يمكنك تخفيف الأعراض والآثار الجانبية الأخرى؟

الآثار الجانبية المعروفة الأخرى ، حتى وإن كانت نادرة ، يقال إنها الحمى وآلام الجسم والتعب ، وكلها ردود فعل مناعية.

يمكنك استخدام الأدوية الخافضة للحرارة ومسكنات الألم بالإضافة الى العلاجات الطبيعية.

تعمل الأعشاب والأدوية الطبيعية ، مثل عصير الجلوي ، كدواء ممتاز لخفض الحمى. إن شرب كمية كافية من الماء ، والبقاء رطبًا ، والأهم من ذلك ، تناول الطعام بشكل جيد سيقلل بشكل طبيعي من مخاطر الآثار الجانبية للقاح ، ويعيدك إلى الوقوف على قدميك في وقت قصير.

إذا كنت شخصًا معرضًا للإصابة بالعدوى أو الأعراض في كثير من الأحيان ، يمكنك أيضًا التفكير في أخذ بعض الوقت والراحة والشفاء.

هل هناك احتياطات أخرى يجب اتخاذها؟

تمامًا كما تفعل ، أثناء الوباء ، يجب اتباع النظافة والاحتياطات الأساسية حتى بعد التطعيم.

وفقا للأطباء يتم حظر تناول الكحول لعدة أسابيع بعد تلقي جرعة اللقاح. يمكن أن يؤثر الكحول سلبًا على جهاز المناعة ، لذلك من الأفضل اتباع نظام غذائي صحي جيد.

هناك طريقة أخرى جيدة للتأكد من أن اللقاح يعمل بشكل جيد وهو تجنب الأنشطة المجهدة التي قد تجعلك أكثر عرضة للآثار الجانبية ، أو تسبب مشاكل إضافية.

ثقف نفسك ، وكن على دراية باللقاح ، والآثار الجانبية قبل أن يأتي دورك.

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