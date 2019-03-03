طبيب البوابة: زيت الزيتون وملح البحر لعلاج أوجاع المفاصل

هل تعاني من اوجاع والم المفاصل؟ قد تكون العلاجات الطبيعية مثل ملح البحر وزيت الزيتون طويلة الأمد وفعالة للغاية. والأفضل من ذلك كله انها لا تسبب أضرار لجسمك.

تعالوا لنعرف المزيد عن علاج الزيت والملح المذهل لألم المفاصل!

الملح والزيت لعلاج آلام المفاصل:

المكونات:

20 ملعقة طعام زيت زيتون

10 ملاعق طعام من ملح البحر

1 كوب ماء

الطريقة:

تضاف 10 ملاعق من الملح و 20 ملاعق كبيرة من الزيت الى الماء.

تخلط المكونات تمامًا ، ثم تدلك المناطق المصابة لمدة 3 دقائق على الأقل. سيكون هذا كافياً في البداية ، لكن يجب عليك زيادة الوقت تدريجياً.

الهدف النهائي هو الوصول إلى 20 دقيقة على الأقل. لا تقلق إذا لم يكن لديك الوقت الكافي ، فهذا ليس مهمًا. حاول الحصول على ما يصل إلى 10 دقائق تقريبًا.

الوضعية:

يطبق الزيت والملح لمدة 10 أيام. سوف تحصل قريبا على فوائد طويلة الأمد من هذا. سوف تكون قادرًا على التحرك بسهولة ، في حين أن الألم سيقل بشكل كبير. نظرًا لهذا العلاج التقليدي ، ستتمكن من تحسين الدورة الدموية وتجديد خلاياك ودعم نظام المناعة لديك.

بعض الأفراد لديهم جلد سوف يمكن ان يصبح أحمر من التدليك، لا تقلق.

لتجنب هذا ، عليك أولاً مسح المزيج باستخدام منشفة دافئة ورطبة.

ثم ، استخدم منشفة جافة أخرى مع بودرة التلك المضافة لتهدئة المنطقة.

ستساعد هذه الخطوات البسيطة في العناية بأي احمرار ، بحيث يمكنك الاستمرار في العلاج كالمعتاد.